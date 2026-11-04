Casos de miasis por gusano barrenador superan en 13% los registrados en todo 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de miasis en humanos causados por el gusano barrenador superaron en 13% los registrados durante todo 2025, al acumular 339 contagios en lo que va de 2026, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud (Sesal). Durante 2025 se reportaron 300 casos de miasis, es decir, este año se reportan 39 casos adicionales, lo que refleja que la enfermedad continúa extendiéndose en el territorio. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, confirmó que los registros se mantienen en diferentes zonas del país y que la vigilancia epidemiológica continúa activa.

El Distrito Central concentra la mayor cantidad de personas afectadas por esta enfermedad; después figuran San Pedro Sula, Copán, Atlántida y Olancho, entre los departamentos y zonas que mantienen registros de contagios. La miasis, que es provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, deposita sus huevos en heridas abiertas o lesiones expuestas. Cuando nacen, las larvas se alimentan del tejido vivo y pueden ocasionar daños que requieren atención médica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades indicaron que el riesgo ante la enfermedad está presente en personas sometidas a procedimientos quirúrgicos, con lesiones o enfermedades que dificultan la cicatrización, así como adultos mayores con enfermedades de base como diabetes. Ante eso, Mejía insistió en la importancia de mantener las heridas limpias y cubiertas para evitar que la mosca deposite sus huevecillos.