¿Cuáles son los precios de la canasta básica para este fin de semana en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- La población capitalina cuenta con la feria El Lempirita, ubicada en las instalaciones del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), y la feria del Agricultor y del Artesano, que opera en el Estado Nacional, para adquirir productos a precios más bajos.

Entre los granos básicos indispensables en la mesa hondureña, el frijol registra una rebaja en su precio entre 10 y 15 lempiras la medida, adquiriendo este producto a L100, el arroz blanco se cotiza en L13 la libra y el cartón de huevo grande se compra a L100.

Por otro lado en el mercado Zonal Belén de Tegucigalpa, el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) indica que la medida de frijol rojo cuesta 110 lempiras y el rosado L115, ambos granos exportados de Nicaragua.

El costo al consumidor de las diferentes proteínas varía: la libra de carne de res cuesta 95 lempiras manteniéndose durante tres semanas, la de cerdo se cotiza en L76 registrando un alza en el precio en comparación con semanas anteriores, por su lado el pollo incrementa centavos con un precio de L26.50.

Por su parte, el monitoreo del SIMPAH, en su reporte quincenal en precios de supermercados, registra alzas en la libra de carne de res costando 149 lempiras; el pollo se cotiza en L39 por libra, mientras la carne de cerdo percibe un valor más bajo de L69 por libra.