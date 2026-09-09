Tres Orígenes reunirá cultura de Centroamérica este sábado en Cerro Juana Laínez

Tegucigalpa, Honduras.- El turismo, la gastronomía, la música y la identidad centroamericana se reunirán este sábado 12 de septiembre en el Cerro Juana Laínez, durante la segunda edición de Tres Orígenes, evento que este año incorpora a Banco LAFISE como uno de sus aliados.
La actividad fue presentada durante una conferencia de prensa en la que participaron representantes de los sectores público, privado y turístico, quienes destacaron la importancia de generar espacios de entretenimiento, promoción cultural y dinamización económica en la capital.
Tania Lozano, gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE, explicó que para la institución financiera esta será la primera participación en Tres Orígenes.
“Para nosotros representa una iniciativa que nos llena de orgullo, de ser parte del apoyo al turismo y al desarrollo de Tegucigalpa, para generar nuevas alternativas de diversión”, señaló Lozano.
La ejecutiva agregó que el acompañamiento de Banco LAFISE no se limita a respaldar la realización del evento, sino que busca contribuir con los emprendedores y negocios que participan en la actividad mediante las soluciones de pago y servicios financieros de la institución.
“Nos llena de entusiasmo apoyar a la economía y a los emprendedores a través de nuestras soluciones de pago y todas nuestras soluciones financieras”, expresó.
La incorporación de la entidad bancaria ocurre en la segunda edición de Tres Orígenes, una iniciativa que nació con el propósito de reunir en un mismo espacio elementos culturales de Honduras, Guatemala y El Salvador, aprovechando además la presencia de comunidades de esos países en territorio hondureño.
Lozano explicó que la participación forma parte de un trabajo que el banco ya desarrolla junto con distintos actores vinculados al turismo. “Ya hemos venido trabajando de la mano con la Cámara y con la Alcaldía en otros eventos de turismo”, manifestó.
La apuesta busca que los hondureños tengan espacios para conocer y disfrutar la riqueza cultural, gastronómica y natural del país, mientras las actividades generan movimiento económico para los negocios que forman parte de ellas.
Asimismo, el secretario de Estado en el Despacho de Turismo, Andrés Ehrler, destacó precisamente la necesidad de generar actividades que atraigan visitantes a la capital y pidió a los medios de comunicación contribuir a la difusión de Tres Orígenes.
Ehrler también resaltó la incorporación de nuevos aliados, entre ellos la banca, al considerar que el movimiento de la actividad turística tiene efectos sobre otros sectores de la economía nacional.
Por su parte, Adolfo Pineda, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canatur), recordó que la iniciativa surgió ante la necesidad de contar con más eventos familiares y culturales para los habitantes de Tegucigalpa, pero también con la intención de atraer a salvadoreños y guatemaltecos.
Por su parte, Paola Bueso, gerente de Turismo y Cultura de la Alcaldía Municipal del Distrito Cnetral (AMDC), destacó la importancia de recuperar espacios de la capital y brindar oportunidades a emprendedores y artistas para mostrar su trabajo.