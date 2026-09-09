Tres Orígenes reunirá cultura de Centroamérica este sábado en Cerro Juana Laínez

Tegucigalpa, Honduras.- El turismo, la gastronomía, la música y la identidad centroamericana se reunirán este sábado 12 de septiembre en el Cerro Juana Laínez, durante la segunda edición de Tres Orígenes, evento que este año incorpora a Banco LAFISE como uno de sus aliados.

La actividad fue presentada durante una conferencia de prensa en la que participaron representantes de los sectores público, privado y turístico, quienes destacaron la importancia de generar espacios de entretenimiento, promoción cultural y dinamización económica en la capital.

Tania Lozano, gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE, explicó que para la institución financiera esta será la primera participación en Tres Orígenes.

“Para nosotros representa una iniciativa que nos llena de orgullo, de ser parte del apoyo al turismo y al desarrollo de Tegucigalpa, para generar nuevas alternativas de diversión”, señaló Lozano.

La ejecutiva agregó que el acompañamiento de Banco LAFISE no se limita a respaldar la realización del evento, sino que busca contribuir con los emprendedores y negocios que participan en la actividad mediante las soluciones de pago y servicios financieros de la institución.