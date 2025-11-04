Línea 100 de la Alcaldía: Estas denuncias puede realizar los capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- La línea 100 de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), está habilitada de forma gratuita las 24 horas para recibir denuncias, reportes de emergencia y solicitudes de apoyo de los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela.

Este canal de atención ciudadana tiene como objetivo ofrecer una respuesta directa a las necesidades de la población en temas de infraestructura, limpieza, riesgo y servicios comunitarios.

Entre los principales reportes que pueden realizarse se incluyen incendios estructurales, deslizamientos de laderas e inundaciones que representen peligro para la población o afecten viviendas y calles de la capital.

A través de la línea 100, los capitalinos pueden denunciar el mal manejo de desechos sólidos o el mal comportamiento de las microempresas de barrido, así como solicitar trabajos de bacheo en calles y avenidas que presenten deterioro.

Otra de las funciones de esta línea es recibir solicitudes de colocación de techos y suelo digno, además de la atención médica en clínicas comunitarias administradas por la Alcaldía.