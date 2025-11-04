Línea 100 de la Alcaldía: Estas denuncias puede realizar los capitalinos

Tegucigalpa, Honduras.- La línea 100 de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), está habilitada de forma gratuita las 24 horas para recibir denuncias, reportes de emergencia y solicitudes de apoyo de los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela.
Este canal de atención ciudadana tiene como objetivo ofrecer una respuesta directa a las necesidades de la población en temas de infraestructura, limpieza, riesgo y servicios comunitarios.
Entre los principales reportes que pueden realizarse se incluyen incendios estructurales, deslizamientos de laderas e inundaciones que representen peligro para la población o afecten viviendas y calles de la capital.
A través de la línea 100, los capitalinos pueden denunciar el mal manejo de desechos sólidos o el mal comportamiento de las microempresas de barrido, así como solicitar trabajos de bacheo en calles y avenidas que presenten deterioro.
Otra de las funciones de esta línea es recibir solicitudes de colocación de techos y suelo digno, además de la atención médica en clínicas comunitarias administradas por la Alcaldía.
La Alcaldía también habilita este canal para denunciar construcciones sin autorización, el uso indebido de material de construcción en la vía pública y la invasión de áreas verdes, problemas frecuentes en diferentes barrios y colonias.
Además, se pueden reportar puntos de taxis y buses ilegales, así como vehículos abandonados que obstruyen la circulación o generan inseguridad en las zonas residenciales y comerciales.
La línea 100 también recibe denuncias por maltrato animal, un tema que cada vez preocupa más a los capitalinos. Los reportes permiten coordinar la intervención de las unidades municipales de protección animal.
Los ciudadanos también pueden solicitar grúas en caso de accidentes o fallas mecánicas, pedir donaciones de agua en zonas con escasez del servicio o reportar incidentes viales que requieran apoyo de tránsito o emergencia.
La AMDC recuerda que el número 100 está habilitado las 24 horas del día y sin costo alguno, por lo que cualquier ciudadano puede llamar para reportar emergencias o solicitar asistencia.