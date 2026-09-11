Protección al Consumidor investiga precios del agua en cisternas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección de Protección al Consumidor realiza inspecciones en negocios dedicados a la venta de agua mediante cisternas en Tegucigalpa, ante la crisis de abastecimiento que enfrenta la capital. Danilo Lou, director general de Protección al Consumidor, explicó que las inspecciones comenzaron hace aproximadamente dos semanas y tienen como uno de sus principales objetivos verificar que el agua destinada al consumo humano no represente un riesgo para la salud. “Lo primero que a nosotros nos preocupa y que queremos garantizar es que no hayan daños a la salud. En este caso, el dueño de este local nos enseñó las pruebas microbiológicas, bacteriológicas de los tanques para consumo humano; están al día”, afirmó.

Además de las condiciones sanitarias, las autoridades revisan los precios de venta del agua ante reportes de cobros elevados durante la emergencia hídrica.

Revisan precios de las cisternas

Lou señaló que durante una de las inspecciones encontraron que el precio de una cisterna oscila entre 1,300 y 1,800 lempiras. Los propietarios de estos establecimientos serán citados por la Secretaría de Desarrollo Económico para que presenten documentación que permita determinar sus costos. “Nos ha comentado que están vendiendo aproximadamente la cisterna de agua entre 1,300 y 1,800 lempiras, por lo cual lo estamos citando a la Secretaría de Desarrollo Económico para que nos muestre con pruebas sus costos para que nosotros podamos determinar si es abusivo o no", explicó. Además, agregó que "nos mencionaron que competidores que están vendiendo hasta a 70 lempiras el barril de agua potable, lo cual es sumamente caro". El funcionario advirtió que investigarán los casos en los que se reporten precios de hasta 2,500 o 3,000 lempiras por cisterna, con el objetivo de establecer si los cobros están justificados por los costos de operación o si constituyen un abuso para los consumidores. “A los que están abusando con el pueblo hondureño, vamos a llegar a ustedes, no se van a escapar de la ley y, cuando los encontremos, vamos a ser implacables", dijo. "Así que este es el momento para que retrocedan de los abusos. El pueblo hondureño está pasando una crisis de agua y no podemos aprovecharnos por eso”, advirtió.