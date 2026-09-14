Presidente Nasry Asfura llega al funeral de Javier Talavera, director del INA

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura llegó la mañana de este lunes 14 de septiembre al funeral del abogado Javier Talavera, quien se desempeñaba como director del Instituto Nacional Agrario (INA) y falleció el pasado 13 de septiembre. Asfura descendió de su vehículo mientras se acomodaba el saco. No se detuvo para brindar declaraciones a la prensa y únicamente expresó: "Dios me los bendiga a ustedes y a su familia, bendecidos".

Rápidamente, Asfura ingresó a la funeraria San Miguel Arcángel, ubicada en la colonia Alameda, donde se realizan las honras fúnebres del abogado Javier Talavera. Varios amigos, familiares y profesionales del derecho se encuentran en el lugar para darle el último adiós a Talavera. Sus honras fúnebres fueron programadas para las 4:00 p. m. en el cementerio Perpetuo Socorro, cerca de San Matías, tras la salida del féretro del recinto funerario, prevista para las 2:00 p. m.