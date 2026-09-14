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Presidente Nasry Asfura llega al funeral de Javier Talavera, director del INA

El presidente Nasry Asfura, llegó la mañana de este lunes a la funeraria ubicada en la colonia Alameda, para acompañar a los familiares y amigos del director del INA, quien falleció el domingo

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 10:53
Presidente Nasry Asfura llega al funeral de Javier Talavera, director del INA

Asfura llega a la funeraria donde velan al director del INA, Javier Talavera

 Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura llegó la mañana de este lunes 14 de septiembre al funeral del abogado Javier Talavera, quien se desempeñaba como director del Instituto Nacional Agrario (INA) y falleció el pasado 13 de septiembre.

Asfura descendió de su vehículo mientras se acomodaba el saco. No se detuvo para brindar declaraciones a la prensa y únicamente expresó: "Dios me los bendiga a ustedes y a su familia, bendecidos".

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Rápidamente, Asfura ingresó a la funeraria San Miguel Arcángel, ubicada en la colonia Alameda, donde se realizan las honras fúnebres del abogado Javier Talavera.

Varios amigos, familiares y profesionales del derecho se encuentran en el lugar para darle el último adiós a Talavera.

Sus honras fúnebres fueron programadas para las 4:00 p. m. en el cementerio Perpetuo Socorro, cerca de San Matías, tras la salida del féretro del recinto funerario, prevista para las 2:00 p. m.

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El presidente Asfura se hizo presente para despedir a quien formó parte de su gabinete de gobierno durante estos casi nueve meses de gestión.

Talavera era abogado de profesión y había asumido la dirección del INA el pasado 12 de marzo, tras ser juramentado como titular de la institución. Antes de formar parte del gabinete de Asfura, el profesional del derecho se desempeñó como asesor legal entre 2022 y 2025.

El director del INA falleció por causas naturales, luego de que su estado de salud se complicara la noche del sábado. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían detallado quién asumirá la dirección del INA tras el fallecimiento de Talavera.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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