Rector de la UNAH denuncia presiones para frenar transporte gratuito a universitarios

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, denunció presiones y un supuesto intento de boicot contra el programa de transporte gratuito que ofrece la universidad. De acuerdo a las declaraciones del titular de la máxima casa de estudios, se está haciendo presión para detener el servicio que brinda la universidad a los estudiantes desde el 2025. "Nunca había sentido tanta presión para que paralice el transporte gratuito universitario. Están queriendo boicotear, deslegitimar y desinformar este asunto importante beneficio", dijo Fernández, a través de sus redes sociales.

Explicó que durante el primer día de clases del segundo período académico que comenzó este lunes 11 de mayo, algunas unidades que pertenecen a una empresa de transporte tuvieron algunos inconvenientes debido a la falta de documentación y pago. El rector señaló que, tras estos problemas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó sustituciones para evitar afectar a los estudiantes. "No es un problema que le compete a la universidad. Nosotros como universidad hemos pagado hasta por por adelantado el servicio al PNUD", dijo el rector. Fernández agregó que los representantes de la empresa pretendían obstaculizar el funcionamiento del servicio.