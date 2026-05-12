Rector de la UNAH denuncia presiones para frenar transporte gratuito a universitarios

Tegucigalpa, Honduras.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, denunció presiones y un supuesto intento de boicot contra el programa de transporte gratuito que ofrece la universidad.
De acuerdo a las declaraciones del titular de la máxima casa de estudios, se está haciendo presión para detener el servicio que brinda la universidad a los estudiantes desde el 2025.
"Nunca había sentido tanta presión para que paralice el transporte gratuito universitario. Están queriendo boicotear, deslegitimar y desinformar este asunto importante beneficio", dijo Fernández, a través de sus redes sociales.
Explicó que durante el primer día de clases del segundo período académico que comenzó este lunes 11 de mayo, algunas unidades que pertenecen a una empresa de transporte tuvieron algunos inconvenientes debido a la falta de documentación y pago.
El rector señaló que, tras estos problemas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó sustituciones para evitar afectar a los estudiantes.
"No es un problema que le compete a la universidad. Nosotros como universidad hemos pagado hasta por por adelantado el servicio al PNUD", dijo el rector.
Fernández agregó que los representantes de la empresa pretendían obstaculizar el funcionamiento del servicio.
No obstante, el académico aseguró que el servicio está funcionando con normalidad y que para evitar presiones ya se pagó por adelantado el servicio por el resto del período.
"Hemos pagado por adelantado el servicio de este segundo período académico de este año. Si existe algún compromiso económico con los conductores, no es por parte de la UNAH", indicó.
Aseguró que el transporte continuará funcionando bajo las mismas condiciones de seguridad para la comunidad universitaria, al contar con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas de Honduras.