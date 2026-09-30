Estados Unidos dona mobiliario escolar para 166 centros educativos de Honduras

San Pedro Sula, Cortés.- El Gobierno de Estados Unidos, a través del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los EE UU, entregó al Gobierno de Honduras 22 contenedores con mobiliario escolar preensamblado, valorado en más de 10.6 millones de lempiras, equivalentes a unos 395,000 dólares.
La entrega fue encabezada por la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, junto con Rafael Rodríguez, director departamental de Educación en Cortés, durante un acto en el que participaron representantes de las fuerzas vivas y del Comando Sur de Estados Unidos.
Dicha donación está destinada a mejorar las condiciones educativas de miles de estudiantes hondureños y beneficiará a 166 centros educativos ubicados en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro, los cuales fueron identificados y priorizados por la Secretaría de Educación.
Entre los artículos incluidos en la donación se encuentran escritorios, mesas, sillas, mobiliario para niños, estanterías y archivadores, además de otros bienes destinados al uso escolar.
El inventario también contempla equipos como televisores, que serán distribuidos entre los centros educativos beneficiados como parte del apoyo destinado a fortalecer los espacios de aprendizaje.
Debido al volumen de la donación, la Secretaría de Educación implementará un plan logístico para la recepción, inventario y distribución inmediata del mobiliario, con el objetivo de agilizar su traslado hacia los centros educativos.
Para este proceso se utilizarán las instalaciones facilitadas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en San Pedro Sula.
La distribución se desarrollará de manera coordinada entre la Secretaría de Educación, Copeco y la 105 Brigada, instituciones que apoyarán las labores de recepción, inventario, transporte, descarga y entrega del mobiliario.
De acuerdo con la información proporcionada, la donación forma parte de las acciones de asistencia humanitaria de Estados Unidos hacia Honduras y busca contribuir a la creación de mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.
"Al fortalecer el sistema educativo y el desarrollo de Honduras, los Estados Unidos promueve un hemisferio más seguro, próspero y autosuficiente", se puede leer en el comunicado compartido por la Embajada de los Estados Unidos.