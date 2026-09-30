Estados Unidos dona mobiliario escolar para 166 centros educativos de Honduras

San Pedro Sula, Cortés.- El Gobierno de Estados Unidos, a través del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los EE UU, entregó al Gobierno de Honduras 22 contenedores con mobiliario escolar preensamblado, valorado en más de 10.6 millones de lempiras, equivalentes a unos 395,000 dólares.

La entrega fue encabezada por la ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, junto con Rafael Rodríguez, director departamental de Educación en Cortés, durante un acto en el que participaron representantes de las fuerzas vivas y del Comando Sur de Estados Unidos.

Dicha donación está destinada a mejorar las condiciones educativas de miles de estudiantes hondureños y beneficiará a 166 centros educativos ubicados en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro, los cuales fueron identificados y priorizados por la Secretaría de Educación.

Entre los artículos incluidos en la donación se encuentran escritorios, mesas, sillas, mobiliario para niños, estanterías y archivadores, además de otros bienes destinados al uso escolar.

El inventario también contempla equipos como televisores, que serán distribuidos entre los centros educativos beneficiados como parte del apoyo destinado a fortalecer los espacios de aprendizaje.