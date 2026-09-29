¿Qué trámites de agua podrá realizar en el Centro Cívico Gubernamental este jueves?

La jornada contempla nueve trámites, entre ellos la instalación o cambio de medidores, solicitud de nuevos servicios y modificaciones en las conexiones de agua.

La institución trasladará su agencia móvil a este complejo para que los abonados puedan gestionar solicitudes sin desplazarse hasta las oficinas principales, ubicadas en el centro histórico de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) podrán realizar trámites relacionados con sus servicios de agua este jueves -1 de octubre- en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), en Tegucigalpa.

Los usuarios podrán acercarse a la agencia móvil para realizar distintos tipos de gestiones, entre ellas, la instalación o cambio de medidor, solicitud de nuevos servicios o Independización del servicio.

También podrán realizar solicitudes de descuento para personas de la tercera edad, nuevos derechos o activación de cuenta, constancia de factibilidad, corte a pedimento o baja definitiva, cambio de nombre del titular y modificación de pegue.

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Estas gestiones permitirán a los abonados realizar solicitudes relacionadas con sus cuentas y conexiones de agua sin acudir a las oficinas de UMAPS.

La atención se brindará el jueves 1 de octubre en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa.

Para consultas más detalladas sobre los servicios y trámites que se llevarán a cabo ese día, los usuarios pueden comunicarse al número de teléfono 9410-4879.

Las autoridades municipales solicitaron a la población acudir a las instalaciones del Centro Cívico en caso de tener algún trámite pendiente con la institución.