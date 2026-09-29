¿Qué trámites de agua podrá realizar en el Centro Cívico Gubernamental este jueves?

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) podrán realizar trámites relacionados con sus servicios de agua este jueves -1 de octubre- en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), en Tegucigalpa.
La institución trasladará su agencia móvil a este complejo para que los abonados puedan gestionar solicitudes sin desplazarse hasta las oficinas principales, ubicadas en el centro histórico de Tegucigalpa.
La jornada contempla nueve trámites, entre ellos la instalación o cambio de medidores, solicitud de nuevos servicios y modificaciones en las conexiones de agua.
¿Qué trámites podrá realizar?
Los usuarios podrán acercarse a la agencia móvil para realizar distintos tipos de gestiones, entre ellas, la instalación o cambio de medidor, solicitud de nuevos servicios o Independización del servicio.
También podrán realizar solicitudes de descuento para personas de la tercera edad, nuevos derechos o activación de cuenta, constancia de factibilidad, corte a pedimento o baja definitiva, cambio de nombre del titular y modificación de pegue.
Estas gestiones permitirán a los abonados realizar solicitudes relacionadas con sus cuentas y conexiones de agua sin acudir a las oficinas de UMAPS.
La atención se brindará el jueves 1 de octubre en el Centro Cívico Gubernamental de Tegucigalpa.
Para consultas más detalladas sobre los servicios y trámites que se llevarán a cabo ese día, los usuarios pueden comunicarse al número de teléfono 9410-4879.
Las autoridades municipales solicitaron a la población acudir a las instalaciones del Centro Cívico en caso de tener algún trámite pendiente con la institución.