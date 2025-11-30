Carlos Eduardo Reina: Lo que hizo Donald Trump fortaleció a Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Eduardo Reina, aseguró que su instituto político ganará en todos los niveles electivos durante las elecciones generales que se realizan este domingo 30 de noviembre en Honduras.
Reina acompañó esta mañana a Jorge Aldana, alcalde capitalino que busca la reelección, a ejercer el sufragio, y aseveró que Libre, además de ganar la Presidencia, logrará 100 alcaldías.
"Vamos a vencer en todos los niveles electivos; vamos a superar la cantidad de alcaldías que ganamos en la elección pasada, vamos a llegar a más de 100 y vamos a vencer en Tegucigalpa con Aldana", expresó.
Seguidamente, aseguró que los comentarios de Donald Trump en su red Truth Social, donde mostró su apoyo a Tito Asfura y prometió indultar a Juan Orlando Hernández, fortalecieron a Libre.
"Con lo que hizo Donald Trump -lo cual le agradecemos profundamente por su intento de intromisión- fortaleció a Libre y debilitó a nuestros adversarios. Quedó claro de qué lado está cada quien. El que quiere traer a Juan Orlando, imagínese lo que significa para el pueblo hondureño: el retorno de la peor experiencia que hemos tenido en toda nuestra historia, y ahí está preso por algo", señaló.
Asimismo, el candidato a diputado expresó que "lo triste es que ni siquiera lo van a indultar. Los están usando solamente para interferir en Honduras y le hizo daño a Salvador, porque a Salvador lo sacó de la competencia y el Partido Nacional no ha sumado ni un punto; por tanto, nos dejaron el camino libre".