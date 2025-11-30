Carlos Eduardo Reina: Lo que hizo Donald Trump fortaleció a Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Eduardo Reina , aseguró que su instituto político ganará en todos los niveles electivos durante las elecciones generales que se realizan este domingo 30 de noviembre en Honduras.

Reina acompañó esta mañana a Jorge Aldana, alcalde capitalino que busca la reelección, a ejercer el sufragio, y aseveró que Libre, además de ganar la Presidencia, logrará 100 alcaldías.

"Vamos a vencer en todos los niveles electivos; vamos a superar la cantidad de alcaldías que ganamos en la elección pasada, vamos a llegar a más de 100 y vamos a vencer en Tegucigalpa con Aldana", expresó.

Seguidamente, aseguró que los comentarios de Donald Trump en su red Truth Social, donde mostró su apoyo a Tito Asfura y prometió indultar a Juan Orlando Hernández, fortalecieron a Libre.

"Con lo que hizo Donald Trump -lo cual le agradecemos profundamente por su intento de intromisión- fortaleció a Libre y debilitó a nuestros adversarios. Quedó claro de qué lado está cada quien. El que quiere traer a Juan Orlando, imagínese lo que significa para el pueblo hondureño: el retorno de la peor experiencia que hemos tenido en toda nuestra historia, y ahí está preso por algo", señaló.