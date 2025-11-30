Carlos Eduardo Reina: Lo que hizo Donald Trump fortaleció a Libre

El candidato a diputado acompañó al actual alcalde capitalino Jorge Aldana, quien votó en la Facultad de Medicina, en las cercanías del Hospital Escuela

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:00

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Eduardo Reina, aseguró que su instituto político ganará en todos los niveles electivos durante las elecciones generales que se realizan este domingo 30 de noviembre en Honduras.

Reina acompañó esta mañana a Jorge Aldana, alcalde capitalino que busca la reelección, a ejercer el sufragio, y aseveró que Libre, además de ganar la Presidencia, logrará 100 alcaldías.

Roberto Contreras golpea portón de centro de votación que tardó en abrir urnas

"Vamos a vencer en todos los niveles electivos; vamos a superar la cantidad de alcaldías que ganamos en la elección pasada, vamos a llegar a más de 100 y vamos a vencer en Tegucigalpa con Aldana", expresó.

Seguidamente, aseguró que los comentarios de Donald Trump en su red Truth Social, donde mostró su apoyo a Tito Asfura y prometió indultar a Juan Orlando Hernández, fortalecieron a Libre.

"Con lo que hizo Donald Trump -lo cual le agradecemos profundamente por su intento de intromisión- fortaleció a Libre y debilitó a nuestros adversarios. Quedó claro de qué lado está cada quien. El que quiere traer a Juan Orlando, imagínese lo que significa para el pueblo hondureño: el retorno de la peor experiencia que hemos tenido en toda nuestra historia, y ahí está preso por algo", señaló.

Fuerzas Armadas niegan que estén escaneando credenciales de informáticos en la JRV

Asimismo, el candidato a diputado expresó que "lo triste es que ni siquiera lo van a indultar. Los están usando solamente para interferir en Honduras y le hizo daño a Salvador, porque a Salvador lo sacó de la competencia y el Partido Nacional no ha sumado ni un punto; por tanto, nos dejaron el camino libre".

Te gustó este artículo, compártelo
Edwin Ordóñez
Edwin Ordóñez
Editor

Editor y redactor de la sección de Locales y Prensa General de EL HERALDO. Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Máster en Comunicación; especializado en periodismo digital con conocimientos de SEO y abogado en proceso.

Ver más