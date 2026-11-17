Entre las acciones implementadas, el BCH destaca: "El incremento de la Tasa de Política Monetaria, mayor absorción de los excedentes de liquidez mediante Operaciones de Mercado Abierto y reportos inversos, menor ritmo de cambio gradual y plan de flexibilización de acceso a la divisa y los subsidios a los combustibles".

Según las proyecciones del BCH, sin estas medidas la inflación habría sido 0.85 puntos porcentuales mayor, hasta situarse en 7.83%.

Por su parte, la inflación interanual alcanzó el 6.98%, pese a las medidas adoptadas previamente por el BCH, entre ellas la absorción de liquidez y el ajuste a la Tasa de Política Monetaria (TPM) .

La inflación mensual fue de 0.91% en octubre, frente al 0.48% reportado en septiembre. Esto representa un aumento de 0.43 puntos porcentuales entre ambos meses.

Tegucigalpa, Honduras.- La reducción de la emisión monetaria no ha impedido que la inflación continúe aumentando en Honduras. El Banco Central de Honduras (BCH), reportó una disminución de 7.3 puntos porcentuales en el ritmo de crecimiento de la emisión monetaria, mientras que la inflación mensual registró un incremento en octubre.

El ritmo de crecimiento de la emisión monetaria registrado en octubre fue de 9.2%, lo que representa una disminución de 7.3 puntos porcentuales frente al 16.5% registrado en diciembre de 2025.

El BCH atribuye estos resultados a las medidas adoptadas el pasado 22 de septiembre, cuando se acordó elevar la TPM en 25 puntos básicos, al pasar del 5.75% al 6%. Este ajuste encarece el acceso al crédito y busca reducir la cantidad de dinero en circulación.

Mediante operaciones de mercado abierto e inversiones, a través de la colocación de títulos de inversión voluntaria y la retención obligatoria de fondos, el BCH retiró del sistema financiero el exceso de dinero disponible. Estas operaciones representaron un costo de 3,442.0 millones de lempiras para la institución.

Para Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, estas medidas van orientadas a “encarecer el costo del dinero que restringe el nivel de crédito y como consecuencia se desacelera la actividad económica, hay menos dinero circulando en la economía que induce a que los niveles de emisión monetaria crezcan en menor proporción o se reduzcan”.

La emisión monetaria o la circulación descontrolada de la moneda nacional favorece al crecimiento de la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación interanual de 6.20% al cierre de agosto de 2026, superior a la meta del 4%, situación que originó el ajuste a la TPM.

En octubre, el BCH registró una variación mensual del IPC de 0.91%, superior en 0.43 puntos porcentuales a la observada en septiembre, cuando fue de 0.48%. Asimismo, representó un aumento de 0.67 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.

Entre los factores que incidieron en el comportamiento de los precios figuran las condiciones climáticas, que ocasionaron la pérdida de 3.0 millones de quintales de granos básicos, equivalentes a 151 millones de lempiras, según los datos del BCH.

Otro factor que influyó fue el precio de los combustibles. En octubre se registró un incremento de 46.24%, el más alto en 15 años, según el BCH.

Castillo explicó a El Heraldo que se necesita una mayor emisión monetaria en la medida en que crece la inflación y la actividad económica mantiene un comportamiento dinámico.

En contraste, cuando se aplican medidas de política monetaria y cambiaria que restringen el crédito del sistema financiero al sector privado mediante mayores tasas de interés, disminuye la circulación de dinero en la economía y, por tanto, se necesita una menor emisión monetaria.