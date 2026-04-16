¿Cómo votaron los diputados en la destitución de Mario Morazán, Marlon Ochoa y otros funcionarios electorales?

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aprobó este jueves la destitución inmediata de los funcionarios electorales, tras alcanzarse con mayoría calificada en el juicio político.
Los ahora exfuncionarios fueron señalados por la obstaculización del proceso electoral celebrado en 2025.
La votación contó con 88 votos, de los cuales 48 fueron del Partido Nacional, 35 del Partido Liberal, 2 del PINU y uno de la Democracia Cristiana.
El partido Libertad y Refundación votó en contra. Cabe recalcar que los diputados que integraron la comisión especial del juicio político no votaron.
La resolución del Legislativo aparta de sus funciones a Marlon Ochoa, del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); la medida alcanzó a los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes también fueron hallados responsables de delitos electorales.
La decisión se concretó durante una sesión legislativa en la que los diputados debatieron los hallazgos de una investigación desarrollada durante las últimas semanas.
Según el informe presentado ante el hemiciclo, las acciones de los señalados comprometieron la integridad del pasado ejercicio democrático, lo que justificó la aplicación del mecanismo constitucional del juicio político.