¿Cómo votaron los diputados en la destitución de Mario Morazán, Marlon Ochoa y otros funcionarios electorales?

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aprobó este jueves la destitución inmediata de los funcionarios electorales, tras alcanzarse con mayoría calificada en el juicio político.

Los ahora exfuncionarios fueron señalados por la obstaculización del proceso electoral celebrado en 2025.

La votación contó con 88 votos, de los cuales 48 fueron del Partido Nacional, 35 del Partido Liberal, 2 del PINU y uno de la Democracia Cristiana.

El partido Libertad y Refundación votó en contra. Cabe recalcar que los diputados que integraron la comisión especial del juicio político no votaron.