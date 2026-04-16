Congreso destituye a magistrados suplentes del TJE, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional determinó la destitución inmediata de los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, tras la conclusión del juicio político con un total de 88 votos a favor. La decisión se basó en el informe presentado por la comisión especial de investigación de juicio político que llevó a cabo la indagaciónde las denuncias. Según el documento, ambos funcionarios incurrieron en responsabilidad política y negligencia, afectando la operatividad de la institución en pleno año electoral.

La comisión determinó que los ahora exmagistrados suplentes en su momento se negaron injustificadamente a asistir a sesiones del pleno del Tribunal de Justicia Electoral, una conducta que -los diputados que votaron a favor de su destitución- consideraron como un intento de boicot al sistema. Durante la investigación se mencionó un reporte que indicaba que Lourdes Mejía abandonó una sesión en enero de 2026, con el objetivo deliberado de romper el quórum, impidiendo que el tribunal conociera expedientes de alta relevancia bajo el argumento de que la convocatoria era ilegal. La presidenta de la comisión investigadora, diputada Tania Pinto, afirmó que la etapa de deliberación del informe concluyó con pruebas claras sobre la obstaculización del desarrollo normal de los procesos electorales por parte de los señalados. Tras la presentación del informe el pasado miércoles 15 de abril, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que los magistrados suplentes, junto a Marlon Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Mario Morazán, magistrado propietario del TJE, tendrían una ventana para defenderse. Los magistrados interpusieron recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia tras conocer la denuncia pidiendo su juicio político; argumentaron que "es una herramienta utilizada de forma arbitraria" para removerlos del TJE. Sin embargo, el pleno aprobó la destitución de los magistrados suplentes contando con 88 votos tras la investigación de la comisión especial, recordando que se requiere de al menos 86 de 128 diputados. Cabe recordar que el Congreso requiere el respaldo de al menos 86 de los 128 diputados para separar a magistrados de sus cargos, una cifra que refleja el peso del consenso político alcanzado este jueves.

Denuncia íntegra contra los magistrados suplentes