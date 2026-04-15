Cossette López: el boicot al cronograma fue la falta más grave de Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se presentó como testigo ante la Comisión Especial de Juicio Político este miércoles 15 de abril en el Congreso Nacional, espacio en el que aseguró que la paralización al cronograma electoral fue una de las faltas más graves de Marlon Ochoa.

Durante su intervención la abogada habló en representación de la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien no se presentó a testificar por motivos de salud, según afirmó.

Aunque la consejera trajo a mención las presiones y ataques en contra de su persona y de Hall, uno de los puntos más relevantes que tocó fue la paralización del cronograma electoral, un hecho que, desde su perspectiva marcó un antes y un después en la organización de los comicios.

El proceso electoral, que debía culminar con una elección transparente, fue afectado por estas tensiones internas. López afirmó que el boicot del consejero Ochoa intentó, en un principio, jugar con la legitimidad del proceso, alternando acusaciones de fraude con la justificación de irregularidades técnicas, dependiendo del resultado electoral.

Uno de los puntos más álgidos fue la paralización del cronograma, que López calificó como "lo más trascendental" del proceso. La coacción y los señalamientos públicos llevaron a que el pleno del CNE se detuviera, impidiendo el avance de las etapas electorales y generando un clima de incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía.

En su relato, López también abordó los incidentes con colectivos que intentaron impedir la recepción del material del sistema TREP, con violencia y amenazas. La consejera denunció que estos hechos dificultaron aún más la organización y la transparencia del proceso, poniendo en duda la legitimidad de los resultados.

Asimismo, la consejera hizo referencia a la conducta del consejero Ochoa, quien en varias ocasiones anunció falsamente la falta de conectividad, biometría y otros recursos necesarios para la elección, aunque finalmente todo estuvo disponible. Esto, en su opinión, fue parte de una estrategia para deslegitimar la jornada electoral.

La consejera afirmó que su testimonio busca que la verdad sobre el proceso electoral en Honduras sirva como base para fortalecer la institucionalidad y evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.

Tras finalizar la comparecencia de López, la comisión no realizó ninguna pregunta y dio por culminado su testimonio. El informe finalmente fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional, bajo la recomendación de destitución de los cuatro funcionarios denunciados en juicio político.

Marlon David Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Karen Patricia Rodríguez, consejera suplente de dicha institución; Mario Morazán, magistrado propietario del TJE; Lourdes Mejía Estapé, magistrada suplente del TJE, y Gabriel Gutiérrez, magistrado suplente del TJE fueron citados para el jueves 16 de abril en punto de la 1:00 de la tarde.