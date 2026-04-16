Congreso destituye a Marlon Ochoa como consejero del CNE tras juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon David Ochoa fue destituido como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) este jueves 16 de abril, tras haber sido sometido a un juicio político. El informe de la comisión investigadora determinó que el ahora exfuncionario incurrió en varios delitos por los que fue denunciado el pasado 9 de abril. Ochoa fue destituido de su cargo luego de que 88 de los 128 diputados votaran a favor. Durante todas las etapas del juicio político, Ochoa se mantuvo ausente, negándose a acudir a los citatorios hechos desde el Congreso. El informe de la comisión de investigación fue presentado ante el pleno durante la sesión del pasado miércoles 15 de abril y entregado a la Secretaría del Congreso Nacional.

El documento recomendó que Ochoa, así como el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, debían ser destituidos de sus cargos. El ahora exconsejero del CNE era representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y asumió el cargo el 11 de septiembre de 2024. Por la dinámica rotativa del órgano, contemplada en la Ley Electoral, a Ochoa le correspondía asumir la presidencia del CNE el 11 de septiembre de este año 2026. Durante su gestión como secretario fue señalado por una conducción conflictiva, destacando su negativa a firmar la declaratoria de elecciones generales, su ausencia en varias reuniones del pleno y su rol en denuncias de fraude electoral y señalamientos de conductas antidemocráticas por parte de las otras dos consejeras. La comisión de investigación que conoció el caso de los cuatro exfuncionarios estuvo conformada por Tania Pinto, quien fungió como presidenta; Lissi Matute Cano, vicepresidenta; Alberto Cruz, secretario; y los congresistas Kilvett Bertrand, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.

Testigos en su juicio

Una de las piezas clave que compareció en el juicio político de Ochoa fue la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, quien fue la última testigo. Durante su intervención, la abogada expuso varias situaciones y señaló que el boicot al cronograma electoral fue la falta más grave atribuida a Ochoa. “Ochoa, el 22 de octubre, empezó a enarbolar la bandera del fraude: que no iba a haber conectividad, pero la hubo; que no iba a haber transporte, pero lo hubo; que no iba a haber biometría, pero la hubo”, dijo. Agregó: “Recibimos la primera denuncia por el delito de traición a la patria por haber ejercido el voto en contra de lo que quería Ochoa. Ellos querían un TREP a su medida y que el CNE renunciara a su derecho a hacer una verificación y análisis de actas”. Ochoa denunció a López ante el Ministerio Público, señalando que presuntamente planeaba un boicot electoral, y presentó una memoria USB con audios que le atribuía. Sobre ello, López sostuvo: “Como dijo alguien, los audios son reales; sí, son reales, si les doy ‘play’ suenan, pero de eso a que sea yo son dos cosas distintas. Debo confesar que nunca terminé de escucharlos”. “Estuve en total desventaja. Yo no tenía poder, no tenía medios, no tenía dinero, no tenía esas redes de bots, pero tenía algo más peligroso: la verdad”, añadió. Otra de las figuras clave que compareció fue Marco Noé Martínez Pereira, quien formaba parte de la comisión evaluadora y también de la comisión encargada de la supervisión de los procesos de impresión de edocumentos electorales en el CNE.

El testigo reveló, sustentado en un video, que una memoria USB que contenía el diseño de las actas fue extraída de la imprenta, pero posteriormente logró recuperarla. Advirtió que existía el riesgo de que se clonaran las actas, lo que podría generar documentos duplicados del CNE. En el video presentado durante la audiencia se observa lo narrado por el testigo. La diseñadora que recibió la USB sale del lugar y se encuentra con el codirector electoral del partido Libertad y Refundación (Libre), Allan Alvarenga. Según se indicó, Angélica Álvarez es su esposa y fue candidata a designada presidencial por ese partido. Según se mencionó, las personas que intentaron sustraer la memoria USB eran parte del equipo de trabajo de Ochoa. A la lista se suma Eduardo Enrique Fuentes, actual comisionado de la Unidad de Política Limpia, quien fungió como codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE). Relató las irregularidades que provocaron retrasos en el cronograma electoral y denunció que hubo una conspiración para boicotear el proceso.

Delitos íntegros de la denuncia