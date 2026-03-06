Hombres o mujeres: ¿Quiénes gestionan más créditos con aval en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El acceso al crédito se volvió más fácil en Honduras en la última década. Con el lanzamiento de la garantía en julio de 2015, a través de la sociedad Confianza SA-FGR, las personas naturales que no calificaban a préstamos en el sistema financiero ahora son sujetos de crédito al contar con el aval de esa institución. Francisco Fortín, gerente general de la sociedad administradora de garantías recíprocas Confianza SA-FGR, sostiene que se han convertido en facilitadores de crédito para los sectores productivos al avalar préstamos para diferentes actividades económicas.

Con ese objetivo se crearon siete fondos de garantías en sectores como Mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas), agrícola, vivienda social, café, educación, pesca y agro. De julio 2015 a febrero 2026, Confianza SA-FGR registra la emisión de 289,917 garantías a través de 11 bancos privados, 10 cooperativas, nueve microfinancieras y dos entidades comerciales, con una movilización de 27,489.4 millones de lempiras. Las garantías que han sido honradas suman 7,995 por un monto de 271.9 millones de lempiras. El aval o garantía tiene una cobertura de 50%, excepto Agroahiba que es del 60%. ¿Quiénes demandan más préstamos por garantía en Honduras, hombres o mujeres? se le consultó a Fortín, quien respondió que hay una pequeña diferencia a favor del sexo masculino.