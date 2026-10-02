Investigan si el dengue causó la muerte de una joven de 19 años en La Ceiba

Tegucigalpa, Honduras.- Una joven de 19 años falleció en el Hospital de Atlántida, en La Ceiba por sospechas de dengue, por lo que las autoridades investigan si esa fue la causa de su muerte. La víctima fue identificada como Josselin Mejía, originaria de Utila, Islas de la Bahía; y según los médicos la joven ingresó al centro asistencial el martes 6 de octubre alrededor de las 6:00 de la tarde y murió al día siguiente, aproximadamente a las 7:00 de la noche. Miguel Moya médico del hospital explicó que la joven llegó al centro asistencial con sospechas de dengue y posteriormente presentó complicaciones que agravaron su estado de salud.

"Ella vino con sospechas de dengue, se complicó, se le hizo toda la atención adecuada, ella estuvo casi 26 horas con nosotros", manifestó el especialista. Entre los síntomas que presentó la paciente estaban fiebre, malestar general, dolor retro ocular, sangrado transvaginal y disminución de plaquetas, signos que fueron atendidos por el personal médico durante su permanencia en el hospital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el fallecimiento todavía no se contabiliza como una muerte confirmada por dengue, ya que las autoridades deberán realizar la investigación correspondiente para establecer la causa. Actualmente la Secretaría de Salud contabiliza cuatro muertes por dengue, las cuales corresponden a tres mujeres y un hombre. El primero fue en Catacamas, dos casos se reportaron en Choluteca y el último en la capital del país.