East of Eden vuelve en serie: Florence Pugh, la "mala" que Zoe Kazan pone en el centro

Los Ángeles, Estados Unidos.- En 1955 la película de Elia Kazan que adaptaba la novela de John Steinbeck se centraba en el personaje de Cal (con el que James Dean debutó en los largometrajes). Ahora su nieta, Zoe Kazan, ha dirigido una nueva versión del libro, en formato de serie, que se centra en la fría y malvada Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh.

Hace 70 años el abuelo Kazan decidió llevar al cine solo una parte de la obra maestra de Steinbeck que analiza la naturaleza del bien y del mal, mientras que la nieta ha sido más ambiciosa y ha buscado ser más fiel al texto original en una producción de ocho capítulos que quiere ser un East of Eden desde la perspectiva de su monstruo más famoso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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