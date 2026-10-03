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East of Eden vuelve en serie: Florence Pugh, la "mala" que Zoe Kazan pone en el centro

Zoe Kazan retoma el clásico de 1955, esta vez desde el punto de vista de su gran villana

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 11:00
East of Eden vuelve en serie: Florence Pugh, la mala que Zoe Kazan pone en el centro

Ocho capítulos, varias décadas y una mujer que hace temblar a todos los Trask. Zoe Kazan estrena en Netflix su 'Al este del Edén', protagonizada por Florence Pugh.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- En 1955 la película de Elia Kazan que adaptaba la novela de John Steinbeck se centraba en el personaje de Cal (con el que James Dean debutó en los largometrajes).

Ahora su nieta, Zoe Kazan, ha dirigido una nueva versión del libro, en formato de serie, que se centra en la fría y malvada Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh.

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Hace 70 años el abuelo Kazan decidió llevar al cine solo una parte de la obra maestra de Steinbeck que analiza la naturaleza del bien y del mal, mientras que la nieta ha sido más ambiciosa y ha buscado ser más fiel al texto original en una producción de ocho capítulos que quiere ser un East of Eden desde la perspectiva de su monstruo más famoso.

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La serie, que llega a Netflix hoy, recorre varias décadas de la historia de los Trask, desde la Guerra Civil estadounidense hasta la Primera Guerra Mundial, y coloca a Cathy como una especie de figura magnética que hace resonar a todos los demás personajes.

Florence Pugh encabeza un reparto en el que también están Mike Faist y Christopher Abbott, como los hermanos Charles y Adam Trask, además de Ciarán Hinds, Hoon Lee, Martha Plimpton, Joseph Zada, Tracy Letts y Joe Anders

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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