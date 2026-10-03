Fallece Zenobia Rodas Gamero, exministra de Educación en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En la noche del viernes -2 de octubre- falleció a sus 84 años Zenobia Constanza Rodas Gamero, quien fungió como ministra de Educación entre 1994 y 1998 en el gobierno de Carlos Roberto Reina. La familia de la exfuncionaria informó que su velatoria comenzó este sábado a las 8 de la mañana en la funeraria La Auxiliadora en Jardines de Paz Suyapa de Tegucigalpa. Posteriormente, la misa de cuerpo presente se realizará a las 2 de la tarde en su natal Danlí (El Paraíso) en la Catedral Inmaculada Concepción. Finalmente, será sepultada en el cementerio general de Danlí. El deceso de Rodas ha dejado tristeza en muchos de quienes fueron sus estudiantes cuando ella era docente, así como en sus colegas en la administración pública.

Además de su rol en la Secretaría de Educación, jugó un papel importante para que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) creara el campus UNAH-TEC Danlí (hoy UNAH Campus El Paraíso). Junto a su esposo, Adolfo León Gómez -primer director de este centro regional-, lograron acercar la educación superior al departamento oriental del país. Su papel en la educación la convirtió en una ciudadana distinguida de Danlí, recordada con mucho cariño y aprecio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Ya nuestra hermana Zenobia Rodas de León Gómez voló al cielo al unirse con su amado esposo Adolfo León Gómez. Lloramos su partida sus hijos Adolfo, Gustavo, René y Dasy Patrisia, todos sus hermanos, pero ella estará mejor con los seres queridos que se nos han adelantado. Descanse en paz, mi querida hermana, que nos deja un enorme vacío en nuestro corazón", expresó su hermana Iris Rodas Gamero.