Kim Alexis revela el lado oscuro de la moda de los 80: cocaína, acoso y sobredosis

Los Ángeles, Estados Unidos.- La exsupermodelo Kim Alexis, de 66 años, repasa sin filtros su paso por la industria en la época dorada de las discotecas. En una entrevista exclusiva con Page Six, contó que vio de cerca el consumo de drogas, el acoso y varias sobredosis. Alexis, que apareció en portadas de Sports Illustrated, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour, Self y Cosmopolitan, asegura que logró mantenerse a salvo de lo peor. Admitió, eso sí, que consumió cocaína durante un tiempo por la presión de sentirse siempre demasiado delgada. Salió de ese hábito al dedicarse a correr maratones, ocho en total.

Aunque intentaba evitar el Studio 54, sus amigos insistían en llevarla. Allí presenció cómo algunas celebridades, cuyos nombres no reveló, terminaban sedadas por las drogas. Según dijo, le resultó triste y aterrador ver a figuras admiradas en ese estado. Sobre John Casablancas, el agente que la descubrió, Alexis afirmó que siempre fue respetuoso con ella y que lo veía como una figura paterna. Casablancas, fallecido, fue acusado de abuso sexual en una demanda presentada por una exmodelo; él negó las acusaciones y el caso fue desestimado. Alexis cree que proyectaba una actitud que disuadía a posibles agresores y evitó que las situaciones escalaran. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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Aunque tuvo mucho éxito, nunca disfrutó del modelaje. Lo describe como un trabajo duro, y se consideraba más una "marimacha" acostumbrada a la natación y al trabajo basado en el rendimiento. Dejó la industria en sus veintes y no alcanzó las fortunas de la siguiente generación de supermodelos.