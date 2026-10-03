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Kim Alexis revela el lado oscuro de la moda de los 80: cocaína, acoso y sobredosis

La exsupermodelo Kim Alexis, de 66 años, rompe el silencio en una entrevista exclusiva con Page Six y cuenta lo que vio en la industria: drogas, acoso y celebridades al borde de la sobredosis

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 10:47
Kim Alexis revela el lado oscuro de la moda de los 80: cocaína, acoso y sobredosis

En una exclusiva con Page Six, la exmodelo de Sports Illustrated y Vogue reconoce que cayó en las drogas por la presión de su cuerpo y cuenta cómo salió: corriendo ocho maratones.

 Foto:shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- La exsupermodelo Kim Alexis, de 66 años, repasa sin filtros su paso por la industria en la época dorada de las discotecas. En una entrevista exclusiva con Page Six, contó que vio de cerca el consumo de drogas, el acoso y varias sobredosis.

Alexis, que apareció en portadas de Sports Illustrated, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour, Self y Cosmopolitan, asegura que logró mantenerse a salvo de lo peor. Admitió, eso sí, que consumió cocaína durante un tiempo por la presión de sentirse siempre demasiado delgada. Salió de ese hábito al dedicarse a correr maratones, ocho en total.

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Aunque intentaba evitar el Studio 54, sus amigos insistían en llevarla. Allí presenció cómo algunas celebridades, cuyos nombres no reveló, terminaban sedadas por las drogas. Según dijo, le resultó triste y aterrador ver a figuras admiradas en ese estado.

Sobre John Casablancas, el agente que la descubrió, Alexis afirmó que siempre fue respetuoso con ella y que lo veía como una figura paterna. Casablancas, fallecido, fue acusado de abuso sexual en una demanda presentada por una exmodelo; él negó las acusaciones y el caso fue desestimado. Alexis cree que proyectaba una actitud que disuadía a posibles agresores y evitó que las situaciones escalaran.

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Aunque tuvo mucho éxito, nunca disfrutó del modelaje. Lo describe como un trabajo duro, y se consideraba más una "marimacha" acostumbrada a la natación y al trabajo basado en el rendimiento. Dejó la industria en sus veintes y no alcanzó las fortunas de la siguiente generación de supermodelos.

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Hoy conduce el podcast "Unexpired", al que llama su pasión, donde conversa con personas sobre cómo llegaron de un punto a otro de sus vidas. Estuvo casada con el exjugador de la NHL Ron Duguay, con quien tiene un hijo, Noah, y tiene otros dos hijos, Jamie y Bobby, con su exmarido Jim Stockton.

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Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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