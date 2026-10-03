"La bola negra" de Los Javis emociona a Hollywood y ya suena con fuerza para los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Javis Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis, recibieron este viernes el premio a la mejor dirección de parte de la Critics Choice Association, su primer reconocimiento en Estados Unidos por "La bola negra", galardonada en Cannes y candidata a los Oscar por España como película internacional. "Es el primero que recibimos en Estados Unidos por esta película", contó Ambrossi. "Todo lo que está pasando con 'La bola negra' es impresionante y (estamos) muy orgullosos de representar lo que representamos", agregó durante la sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión, que reconoce el trabajo destacado de la comunidad hispana y latina en la industria del entretenimiento.

Los Javis ya habían llegado antes a América con "La Mesías", la primera serie española seleccionada por el Festival de Sundance, y tras el éxito de "Veneno"; Calvo recuerda que hubo un "amago" de trabajar en EE.UU., pero no se sentían preparados. Ahora, dice, las cosas han cambiado. "Ahora sí siento que es nuestro momento de venir aquí, de mostrar nuestro trabajo y de disfrutar de todo este reconocimiento, que es una cosa bellísima, preciosa, que yo nunca imaginé", contó Calvo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "La bola negra", que sigue las vidas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017, con historias entrelazadas y marcadas por la figura de Federico García Lorca, ya suena como candidata en las quinielas de críticos y medios para la próxima temporada de premios. Para Calvo dichas predicciones "dan vértigo", y ambos confiesan que prefieren no pensar en los premios antes de que la película termine de estrenarse fuera de España. "Yo intento no escucharlo. Creo que si pasa estaré muy orgulloso de representar los valores de la película, representar a la cultura española (...), pero mi mente está todavía focalizada en estrenar la película", contó Ambrossi. "Lo que yo quiero es que llegue a la gente. Lo otro es un resultado precioso, que ojalá sea que sí, pero yo no puedo controlarlo. Lo que puedo controlar es haber hecho la película que tenía en mi corazón", añadió.