"La bola negra": Netflix prepara su mayor estreno en cines con la obra de Los Javis

Nueva York, Estados Unidos.- La película "La bola negra", dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, que se presentó mundialmente en el Festival de Cannes, se estrenará en cines en Estados Unidos y Canadá el próximo 16 de octubre y estará disponible en Netflix a partir del 2 de diciembre, explicó la plataforma este martes. Según Netflix, que la adquirió para su distribución en Estados Unidos, la cinta llegará este otoño a las salas estadounidenses después de alzarse con el premio a Mejor dirección el pasado mes de mayo en Cannes.

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La plataforma otorgó a la cinta el periodo de exhibición más largo en cines de su historia, al permitirle estar 47 días en salas antes de pasar al servicio de streaming. Hasta ahora, el récord pertenecía a Marriage Story, dirigida por Noah Baumbach, que tuvo una ventana de 30 días entre su estreno en cines y su paso a la plataforma, anotan medios especializados. "La bola negra" es el debut interpretativo del cantante español Guitarricadelafuente, cuya presencia en la escena estadounidense está creciendo tras su concierto en Tiny Desk de la radio pública NPR y su reciente entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live!, donde interpretó uno de los temas de su último disco Spanish Leather. Completan el reparto Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Julio Torres, Penélope Cruz y Glenn Close. Definida como una épica queer, la cinta narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017).