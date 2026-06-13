Tyra Banks demanda a Netflix por documental sobre America's Next Top Model

En la docuserie se perciben dos enfoques: el de Tyra Banks y el de quienes trabajaron con ella, que la dejan como una persona narcisista y más preocupada porque su programa lograra la continuidad que tuvo durante 15 años, que por la integridad de quienes trabajaron con ella. Tan distante está una percepción de la otra, que incluso la propia Tyra deja en el aire la posibilidad de volver.