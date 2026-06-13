Tyra Banks demanda a Netflix por documental sobre America's Next Top Model

A cuatro meses del estreno de la docuserie de tres episodio "La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model", Tyra Banks ha demandado a Netflix por difamación. La modelo y productora alega que fue manipulada para contribuir con la producción y que sus declaraciones fueron editadas y sacadas de contexto.
Cuando se estrenó la docuserie en la plataforma de streaming, desde el título se daba a entender que el reality que Banks lideró durante 23 de las 24 temporadas que tuvo, tenía su lado oscuro y reprochable. Las críticas hacia los criterios que impuso Banks en su programa fueron duras, puesto que para sostener un ranking las concursantes fueron sometidas a situaciones que iban en contra de su integridad física y moral.
Ahora Tyra Banks alega que accedió a dar la entrevista de tres horas y media para contar los aciertos y desaciertos de America's Next Top Model, desde la honestidad. No obstante, sus declaraciones fueron resumidas en 16 minutos que a su consideración tergiversaron y sacaron de contexto sus palabras para poder encajarlas en una narrativa que terminó en su contra.
En la demanda se acusa a los productores de hacer una "manipulación quirúrgica de metraje continuo", para establecer una narrativa en la que Banks permitió degradaciones y agresiones, como que "la señora Banks permitió a sabiendas que una concursante fuera agredida sexualmente en su programa, explotó el trauma de esa concursante en busca de audiencia y luego ni siquiera pudo recordarlo cuando se le preguntó”.
En ese caso específico que involucra a Shandi Sullivan, concursante de la segunda temporada en 2004, es que se centra la demanda. La docuserie recoge su testimonio, y en él Sullivan señala que el abandono de la producción en este caso de violación, la ruptura con su novio y otra serie de consecuencias, fue algo algo difícil de superar, la misma Sullivan deja ver que Tyra se desligó de esta situación.
En la producción de Netflix participan varias personas que estuvieron involucradas en el reality, entre ellos Jay Manuel y Jay Alexander (Miss J), el fotógrafo Nigel Barker, el productor Ken Mok y algunas de las concursantes del programa, entre otros.
Por otra parte, se habla que tanto Jay Manuel como Miss J fueron traicionados por Banks, y que incluso ella no se interesó por la salud de Miss J cuando sufrió un derrame cerebral que lo dejó incapacitado, aunque ella dice que sí lo hizo, él tampoco revela haberse enterado de eso.
En la docuserie se perciben dos enfoques: el de Tyra Banks y el de quienes trabajaron con ella, que la dejan como una persona narcisista y más preocupada porque su programa lograra la continuidad que tuvo durante 15 años, que por la integridad de quienes trabajaron con ella. Tan distante está una percepción de la otra, que incluso la propia Tyra deja en el aire la posibilidad de volver.
Por esta razón, ahora la modelo demanda a la compañía de streaming, y solicita un juicio y compensación económica por daños a su reputación, sufrimiento emocional y posibles pérdidas de oportunidades profesionales.
Netflix no ha emitido ningún comentario respecto a la demanda de Tyra Banks por "La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model".