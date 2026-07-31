The Walking Dead llegará completa a Netflix en 2027 tras un acuerdo millonario

Los Ángeles, Estados Unidos.- Toda la saga de The Walking Dead, que se emite internacionalmente en Disney+ desde que se lanzó la primera serie en 2010, llegará a Netflix a partir de 2027 tras un acuerdo de 500 millones de dólares.

Un acuerdo que tienen una vigencia de cinco años, periodo durante el cual tanto la serie original como todas las derivadas, se podrán ver en Netflix y en AMC+, plataforma de la productora AMC, responsable de toda la saga, según informan medios estadounidenses.