Nueva versión de The Blair Witch Project llegará en otoño de 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- La bruja regresa al bosque: The Blair Witch Project tendrá una nueva versión en 2027. El anuncio llegó a través de un video críptico publicado en redes sociales por Lionsgate y Atomic Monster. En las imágenes, figuras de palos colgaban entre los árboles formando los números 9, 24 y 27. Sin palabras, sin tráiler. Solo esa fecha grabada en el aire: 24 de septiembre de 2027. Así confirmaron ambos estudios que la franquicia que en 1999 redefinió el cine de terror independiente tiene nueva vida, nueva fecha y, por primera vez en mucho tiempo, la bendición de quienes la crearon.

Instagram

La película original, estrenada en el verano de 1999, es uno de los filmes independientes más rentables de la historia, con una recaudación de casi 250 millones de dólares en todo el mundo, producida con un presupuesto mínimo. Su propuesta era tan sencilla como perturbadora: tres estudiantes de cine desaparecen en los bosques de Maryland mientras ruedan un documental sobre la leyenda de la Bruja de Blair. Lo que quedó en la cinta —supuestamente encontrada después— se presentó al mundo como material real. La audiencia creyó. Y esa duda fue su mayor arma.

El filme, lanzado en julio de 1999, está ampliamente reconocido como el título que popularizó el subgénero del found footage o metraje encontrado dentro del cine de terror. Su paso por el Festival de Sundance fue el detonador de una histeria colectiva que los estudios jamás habían visto fabricarse desde abajo, sin grandes presupuestos de marketing y con el rumor como principal herramienta de distribución. Ahora, casi tres décadas después, Lionsgate apuesta de nuevo a ese bosque. Y esta vez, con una diferencia fundamental respecto a las dos entregas anteriores.

Un director nacido en YouTube

El director elegido para el proyecto es Dylan Clark, un cineasta que emergió desde la plataforma YouTube y que reescribirá el guion original de Chris Thomas Devlin. Clark se hizo conocido por su cortometraje viral de horror Portrait of God, que ya está siendo adaptado a un largometraje con Sam Raimi y Jordan Peele como productores. Su nombre se suma a una tendencia que Hollywood ha abrazado con entusiasmo en los últimos años: descubrir en el ecosistema digital a los narradores del miedo que las escuelas de cine tardaron en ver. Detrás de la producción estarán Jason Blum, James Wan, Roy Lee, Adam Hendricks y Greg Gilreath. La dupla Blum-Wan, al frente de Blumhouse y Atomic Monster respectivamente, acumula algunos de los éxitos más rentables del terror contemporáneo. Su participación convierte esta nueva entrega en uno de los proyectos de horror más esperados de los próximos dos años.

Deuda saldada

Quizás el elemento más significativo de esta nueva producción no es la fecha ni el director. Es quiénes figuran como productores ejecutivos. Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale —los creadores del filme de 1999— así como los actores originales Joshua Leonard y Michael C. Williams, forman parte del equipo ejecutivo de la nueva película. Su incorporación no es un gesto menor. Durante años, los rostros detrás de la cámara original denunciaron públicamente haber sido ignorados —y mal compensados— por las secuelas y reboots previos. Cuando el proyecto fue anunciado, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael C. Williams alzaron la voz para señalar que nunca recibieron una compensación adecuada por sus roles en la película original, y exigieron participación tanto económica como creativa en cualquier futura entrega de la saga. Tiempo después, Williams confirmó públicamente que había llegado a un acuerdo con Lionsgate y Blumhouse. Donahue, sin embargo, optó por mantenerse al margen y no participará en el proyecto.

James Wan declaró a IndieWire que conseguir la participación de todo el equipo original fue una prioridad absoluta: "Lograr que todas las personas involucradas en la Blair Witch original dieran su bendición y se sumaran fue muy importante para todos nosotros. Queríamos rendir tributo al legado de todo eso".

Una franquicia con altibajos