Revelan fecha de estreno y primer vistazo de "La resurrección de Cristo"

Roma, Italia.- Más de dos décadas después de que "La Pasión de Cristo" sacudiera las salas de todo el planeta, Mel Gibson vuelve con una imagen que ya circula entre fieles y cinéfilos por igual. Lionsgate difundió la primera fotografía oficial de "La resurrección de Cristo", la secuela bíblica dividida en dos partes que el director australiano ha estado construyendo durante años, y junto a ella llegó una noticia que no cayó del todo bien entre quienes llevan tiempo contando los días. La "parte uno", que estaba programada para debutar el 27 de marzo de 2027, fue reprogramada para el 6 de mayo de ese mismo año. Como consecuencia del ajuste, la segunda entrega quedó fijada para el 25 de mayo de 2028. El retraso de la segunda parte es considerable, pero Lionsgate lo acompañó de algo que suavizó el golpe.

La imagen oficial muestra a un hombre de pie sobre lo que parece una colina cubierta de hierba, con una multitud siguiéndolo desde atrás. Se trata del actor finlandés Jaakko Ohtonen, quien encarna a Jesús en esta producción, tomando así el relevo de Jim Caviezel, protagonista del filme de 2004. La fotografía, austera y de composición casi pictórica, generó reacciones inmediatas en redes sociales.

Instagram

El proyecto, que Gibson ha descrito como "una parte mayor de su obra vital", concluyó su rodaje antes de lo previsto tras 134 días de filmación en Italia, con locaciones en Roma, Bari, Ginosa, Craco, Brindili y Matera.

El cambio de elenco es uno de los aspectos que más ha generado conversación. El reparto incluye a Mariela Garriga como María Magdalena, Pier Luigi Pasino como Pedro, Kasia Smutniak en el papel de la Virgen María, Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato y Rupert Everett en un papel que aún no se ha revelado completamente. La decisión de Gibson fue reemplazar a todo el elenco principal de la película original en lugar de recurrir extensamente a la tecnología de rejuvenecimiento digital. Desde Lionsgate, el presidente del grupo de cine Adam Fogelson fue directo al valorar el trabajo del director. "Mel es un verdadero visionario con el ojo artístico para la escala y el instinto de un narrador para la verdad emocional" "Cada imagen que hemos visto del set se siente como una pintura maestra cobrada vida. Hay muy pocos directores que puedan operar a este nivel de espectáculo épico mientras al mismo tiempo logran tanta profundidad y convicción", continuó. Agregando que "Mel ha elaborado una película de extraordinaria ambición que las audiencias de todo el mundo han esperado experimentar por más de 20 años". El proyecto tiene un peso cinematográfico que va más allá de lo religioso. "La pasión de Cristo", protagonizada por Jim Caviezel como Jesús, fue un título histórico que hasta hace poco ostentaba el récord como la película clasificación R de mayor recaudación en la historia del mercado doméstico estadounidense. Con un presupuesto de apenas 30 millones de dólares, superó los 610 millones de dólares en taquilla mundial y recibió nominaciones al Oscar en maquillaje, fotografía y banda sonora. Esta secuela maneja un presupuesto de 100 millones de dólares.