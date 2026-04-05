Él es Jaakko Ohtonen, el actor que dará vida a Jesús en la secuela de “La pasión de Cristo”

Más de dos décadas después del impacto global de "La pasión de Cristo", la secuela —titulada "La resurrección de Cristo"— busca renovar su elenco con una apuesta inesperada: un actor poco conocido fuera de Europa.
En este contexto aparece Jaakko Ohtonen, quien asumirá el desafío de interpretar a Jesús, un personaje que en la cinta original fue encarnado por Jim Caviezel.
La elección no es menor. El papel exige no solo presencia física, sino también una carga emocional y espiritual intensa, algo que marcó profundamente la versión de 2004 y que se espera se mantenga en la secuela.
A diferencia de otros actores que saltan a grandes producciones, Jaakko Ohtonen ha construido su carrera principalmente en Europa, especialmente en Finlandia.
Ha participado en series como: All the Sins, Syke y Hotel Swan Helsinki.
También ha tenido apariciones en producciones internacionales de corte histórico como The Last Kingdom y Vikings: Valhalla, donde ha demostrado soltura en relatos de época, un elemento clave para este nuevo proyecto.
Para muchos fans, Jim Caviezel quedó fuertemente asociado con la imagen de Jesucristo tras el estreno de La pasión de Cristo. Por eso, la llegada de Jaakko Ohtonen genera expectativa y también cierto escepticismo.
El fichaje en la película de Mel Gibson podría marcar un antes y un después en la carrera de Ohtonen.
Aunque su trayectoria ha sido sólida en televisión, este proyecto lo coloca frente a una audiencia global y bajo el escrutinio de millones de espectadores que esperan una propuesta a la altura del fenómeno original.
Parte del interés que rodea a Jaakko Ohtonen tiene que ver con el misterio: hay poca información pública sobre su vida personal y su carrera aún no ha sido ampliamente documentada en medios internacionales.
Sin embargo, esa misma falta de exposición podría jugar a su favor, permitiéndole construir una interpretación fresca, sin las cargas mediáticas de una estrella consolidada.
Pero para quienes se preguntan sobre su vida personal más íntima, se sabe que el actor de 36 años está casado con su pareja de casi una década.
Con el estreno de "La resurrección de Cristo" fijado para estas mismas fechas pero de 2027, la expectativa es alta, especialmente entre quienes quedaron impactados por "La pasión de Cristo" y desean conocer el trabajo de este nuevo protagonista.
Por ahora, Jaakko Ohtonen es un nombre que empieza a abrirse paso en el radar internacional. Y seguro seguirá siendo fuente de información en los próximos meses.