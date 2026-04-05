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Él es Jaakko Ohtonen, el actor que dará vida a Jesús en la secuela de “La pasión de Cristo”

El nombre de Jaakko Ohtonen ha comenzado a generar curiosidad entre los fans del cine religioso y del proyecto más ambicioso de Mel Gibson. ¿Qué se sabe sobre el actor finlandés?

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 22:41
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Más de dos décadas después del impacto global de "La pasión de Cristo", la secuela —titulada "La resurrección de Cristo"— busca renovar su elenco con una apuesta inesperada: un actor poco conocido fuera de Europa.

 Fotos: Instagram.
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En este contexto aparece Jaakko Ohtonen, quien asumirá el desafío de interpretar a Jesús, un personaje que en la cinta original fue encarnado por Jim Caviezel.

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La elección no es menor. El papel exige no solo presencia física, sino también una carga emocional y espiritual intensa, algo que marcó profundamente la versión de 2004 y que se espera se mantenga en la secuela.

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A diferencia de otros actores que saltan a grandes producciones, Jaakko Ohtonen ha construido su carrera principalmente en Europa, especialmente en Finlandia.

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Ha participado en series como: All the Sins, Syke y Hotel Swan Helsinki.

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También ha tenido apariciones en producciones internacionales de corte histórico como The Last Kingdom y Vikings: Valhalla, donde ha demostrado soltura en relatos de época, un elemento clave para este nuevo proyecto.

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Para muchos fans, Jim Caviezel quedó fuertemente asociado con la imagen de Jesucristo tras el estreno de La pasión de Cristo. Por eso, la llegada de Jaakko Ohtonen genera expectativa y también cierto escepticismo.

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El fichaje en la película de Mel Gibson podría marcar un antes y un después en la carrera de Ohtonen.

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Aunque su trayectoria ha sido sólida en televisión, este proyecto lo coloca frente a una audiencia global y bajo el escrutinio de millones de espectadores que esperan una propuesta a la altura del fenómeno original.

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Parte del interés que rodea a Jaakko Ohtonen tiene que ver con el misterio: hay poca información pública sobre su vida personal y su carrera aún no ha sido ampliamente documentada en medios internacionales.

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Sin embargo, esa misma falta de exposición podría jugar a su favor, permitiéndole construir una interpretación fresca, sin las cargas mediáticas de una estrella consolidada.

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Pero para quienes se preguntan sobre su vida personal más íntima, se sabe que el actor de 36 años está casado con su pareja de casi una década.

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Con el estreno de "La resurrección de Cristo" fijado para estas mismas fechas pero de 2027, la expectativa es alta, especialmente entre quienes quedaron impactados por "La pasión de Cristo" y desean conocer el trabajo de este nuevo protagonista.

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Por ahora, Jaakko Ohtonen es un nombre que empieza a abrirse paso en el radar internacional. Y seguro seguirá siendo fuente de información en los próximos meses.

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