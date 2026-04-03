"La pasión de Cristo 2": fecha de estreno y más detalles sobre la nueva película

Los Ángeles, Estados Unidos.- Más de dos décadas después de convertirse en un fenómeno global, "La pasión de Cristo" volverá a la gran pantalla con una secuela que promete ir mucho más allá de lo visto en la primera entrega.

El proyecto, dirigido nuevamente por Mel Gibson, ya tiene título, fechas de estreno y una propuesta que apunta a ser tan ambiciosa como polémica. Bajo el nombre de "La resurrección de Cristo", la nueva producción no solo continuará la historia, sino que buscará explorar uno de los momentos más trascendentales del cristianismo desde una perspectiva más amplia, simbólica y, según se ha adelantado, profundamente espiritual. A diferencia de la película original —centrada en las últimas horas de Jesús—, esta secuela abordará los conflictos posteriores a la crucifixión, poniendo el foco en la resurrección y en el impacto que este evento tuvo en sus seguidores. La intención es expandir el relato hacia un terreno más reflexivo, sin dejar de lado la carga emocional que caracterizó a la primera entrega.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su formato. Lejos de tratarse de una sola película, la historia estará dividida en dos partes que llegarán a los cines en fechas cargadas de simbolismo religioso. La primera se estrenará el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, mientras que la segunda verá la luz el 6 de mayo del mismo año, en el Día de la Ascensión. Esta decisión refuerza la intención de conectar el estreno con el calendario litúrgico, generando una experiencia que trasciende lo cinematográfico. Sin embargo, uno de los cambios que más ha sorprendido es la renovación total del elenco. A diferencia de lo que muchos esperaban, Jim Caviezel no retomará su papel como Jesús, ni Monica Bellucci volverá como María Magdalena. En su lugar, la producción apostará por nuevos rostros, una decisión que sugiere un enfoque distinto tanto en lo interpretativo como en lo narrativo.