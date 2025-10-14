Ellos serán Jesús y María Magdalena en "La pasión de Cristo: resurrección" de Mel Gibson

Los Ángeles, Estados Unidos.- Mel Gibson ha comenzado el rodaje de The Resurrection of the Christ, secuela de La Pasión de Cristo (2004), en los estudios Cinecittà de Roma. La producción, largamente esperada, presenta un elenco completamente renovado y se dividirá en dos entregas con estreno previsto para 2027, según Variety. El actor finlandés Jaakko Ohtonen, conocido por su participación en The Last Kingdom, interpretará a Jesús, en sustitución de Jim Caviezel, protagonista del filme original. La actriz cubana Mariela Garriga asumirá el papel de María Magdalena, que en la primera película interpretó Monica Bellucci.

El reparto se completa con la actriz polaca Kasia Smutniak (Domina) como María; el italiano Pier Luigi Pasino (La ley según Lidia Poët) en el papel de Pedro; y Riccardo Scamarcio (Modì) como Poncio Pilato. Además, Rupert Everett tendrá una aparición breve pero relevante en la trama.

Fuentes cercanas a la producción explican que la decisión de renovar todo el elenco responde tanto a motivos técnicos como narrativos, ya que la historia transcurre tres días después de la crucifixión de Cristo. “Recrear digitalmente a los actores originales habría sido un proceso complejo y costoso”, señalaron. The Resurrection of the Christ está producida por Icon Productions, la compañía de Gibson y Bruce Davey, en colaboración con Lionsgate, encargada también de su distribución internacional. El guion, escrito por Mel Gibson y Randall Wallace (Braveheart), retoma los acontecimientos inmediatamente posteriores a la crucifixión y aborda la resurrección y ascensión de Jesús, en una narrativa que abarca cuarenta días. Como en la cinta original, el rodaje se realiza en arameo, hebreo y latín, con el propósito de mantener una aproximación histórica al relato bíblico.

