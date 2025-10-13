"La peor decisión de mi vida": Ben Stiller confiesa el gran error que cometió con su hija

Ella, hoy de 23 años, respondió con humor, recordando que su participación en la película la ponía “muy nerviosa” y que, en retrospectiva, la escena “no tenía sentido dentro del relato”. Su padre, sin embargo, admitió que la decisión iba más allá de una cuestión técnica. “Tiene que ver con mis propias dificultades con el trabajo y con mi obsesión por hacerlo todo perfecto”, señaló.