"La peor decisión de mi vida": Ben Stiller confiesa el gran error que cometió con su hija

El actor y director Ben Stiller ha reconocido que una de las decisiones más difíciles y, según sus propias palabras, “la peor” de su vida, fue excluir a su hija Ella Olivia Stiller de su película The Secret Life of Walter Mitty (2013).
El cineasta aborda este episodio en su nuevo documental “Stiller & Meara: Nothing Is Lost”, centrado en la trayectoria y el legado de sus padres, los también intérpretes Jerry Stiller y Anne Meara.
Durante una conversación con su hija en el documental, Stiller explica que su perfeccionismo artístico lo llevó a eliminar una escena en la que Ella, entonces una niña, interpretaba a la hermana del protagonista.
“Es probablemente la peor decisión que he tomado en mi vida”, reconoció el director, de 59 años, en declaraciones recogidas por Entertainment Weekly.
Ella, hoy de 23 años, respondió con humor, recordando que su participación en la película la ponía “muy nerviosa” y que, en retrospectiva, la escena “no tenía sentido dentro del relato”. Su padre, sin embargo, admitió que la decisión iba más allá de una cuestión técnica. “Tiene que ver con mis propias dificultades con el trabajo y con mi obsesión por hacerlo todo perfecto”, señaló.
En el documental, Stiller amplía su reflexión junto a su hijo menor, Quinlin Dempsey Stiller, de 20 años, con quien conversa sobre cómo su carrera afectó la vida familiar. “A veces sentía que ser padre quedaba en último lugar frente a todas las demás responsabilidades”, confesó el joven.
Ben Stiller, por su parte, reconoció que su forma de trabajar reproduce ciertos patrones observados en su infancia: “Crecí viendo el estrés y la tensión entre mis padres, y juré no repetirlo. Pero con el tiempo entendí que estaba cometiendo los mismos errores, aunque desde otro lugar”.
En una entrevista reciente con The Times, el actor de Zoolander y Tropic Thunder fue aún más directo: “Probablemente he cometido más errores con mis hijos de los que mis padres cometieron con nosotros”.
El documental “Stiller & Meara: Nothing Is Lost” revisa la historia personal y profesional de Jerry Stiller y Anne Meara, pareja artística y sentimental que compartió más de seis décadas de vida y trabajo. Casados en 1954, fueron referentes del humor televisivo estadounidense de mediados del siglo XX y padres de dos hijos, Ben y Amy.
Ben Stiller, casado desde el año 2000 con la actriz Christine Taylor, comparte con ella a Ella y Quinlin. La pareja, que se separó en 2017, se reconcilió durante la pandemia y continúa unida.