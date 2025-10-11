¡El fin de una era! Jim Caviezel no volverá como Jesús en "La pasión de Cristo 2"

Más de veinte años después de conmocionar al público con "La pasión de Cristo" (2004), Mel Gibson retomará su relato bíblico con "La resurrección de Cristo", una ambiciosa producción que marcará el regreso del director al universo que le dio fama mundial. Sin embargo, el proyecto avanza sin Jim Caviezel, su actor principal. A continuación, los detalles.
De acuerdo con The Hollywood Reporter, los papeles protagónicos de la cinta serán completamente renovados.
Además de Caviezel, la actriz italiana Monica Bellucci tampoco repetirá su rol como María Magdalena.
La distribución estará a cargo de Lionsgate, que planea estrenar las dos partes del filme el 26 de marzo y el 6 de mayo de 2027, fechas que coincidirán con el Viernes Santo y el Día de la Ascensión.
El propio Caviezel había mostrado entusiasmo por retomar el papel que definió su carrera.
En entrevistas previas comentó que Gibson le había compartido versiones tempranas del guion y que varias secuencias lo dejaron “llorando en el piso”.
Pese al deseo de mantenerlo, fuentes citadas por Page Six aseguran que el “rejuvenecimiento digital” de los actores originales resultaba inviable tras dos décadas, además de las dificultades logísticas. “Habría que hacer mucho trabajo digital con los actores originales, además de los problemas de agenda”, señaló el portal.
El rodaje se desarrollará en los estudios Cinecittà de Roma y en distintas locaciones del sur de Italia, entre ellas Altamura, Ginosa, Gravina di Laterza y Matera, esta última recordada por haber representado Jerusalén en la primera entrega.
Aunque Gibson empezó a planificar la secuela poco después del éxito del filme de 2004, el proceso creativo se ha extendido por años. En declaraciones pasadas, el director afirmó que existía “mucho más que explorar que solo el hecho de que el Hijo de Dios resucite de entre los muertos”.
Estrenada en 2004 con un presupuesto de 30 millones de dólares, "La pasión de Cristo" recaudó más de 600 millones a nivel mundial y se convirtió en un fenómeno cultural y religioso sin precedentes, manteniéndose como una de las películas clasificadas R más exitosas en la historia del cine estadounidense.