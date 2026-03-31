Lionsgate fecha la secuela de The Housemaid para diciembre de 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- La secuela del thriller 'The Housemaid', protagonizado por Sydney Sweeney, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, según informó el medio especializado Variety.

La película, titulada 'The Housemaid's Secret', será la continuación del éxito estrenado en 2025, que se convirtió en un fenómeno de taquilla y recaudó cerca de 400 millones de dólares en todo el mundo.

El proyecto volverá a contar con la dirección de Paul Feig ('Bridesmaid') y estará basado en el segundo libro de la saga literaria firmada por Freida McFadden. La guionista Rebecca Sonnenshine, que adaptó el primer libro, es responsable de la adaptación de este nuevo proyecto.