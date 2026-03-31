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Lionsgate fecha la secuela de The Housemaid para diciembre de 2027

La franquicia The Housemaid continúa su expansión: Lionsgate ha confirmado la secuela con Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y Paul Feig

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 10:55
Lionsgate fecha la secuela de The Housemaid para diciembre de 2027

Paul Feig regresa a la dirección y Kirsten Dunst se une al reparto en la secuela de 'The Housemaid', prevista para diciembre de 2027 y basada en el segundo libro de la saga de Freida McFadden.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La secuela del thriller 'The Housemaid', protagonizado por Sydney Sweeney, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, según informó el medio especializado Variety.

La película, titulada 'The Housemaid's Secret', será la continuación del éxito estrenado en 2025, que se convirtió en un fenómeno de taquilla y recaudó cerca de 400 millones de dólares en todo el mundo.

El proyecto volverá a contar con la dirección de Paul Feig ('Bridesmaid') y estará basado en el segundo libro de la saga literaria firmada por Freida McFadden. La guionista Rebecca Sonnenshine, que adaptó el primer libro, es responsable de la adaptación de este nuevo proyecto.

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Además de Sydenay Sweeney, el reparto incorporará a Kirsten Dunst como protagonista.

La fecha de lanzamiento elegida por la productora Lionsgate coincide con 'Avengers: Secret Wars' y 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum', que también pertenecen a franquicias.

La secuela comenzará su producción en 2026, consolidando así una franquicia que ha ganado notoriedad tras el éxito del primer filme y el creciente interés del público por las adaptaciones de thrillers literarios


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Redacción web
Agencia EFE

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