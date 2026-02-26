Vuelve "El Señor de los Anillos" y el reparto original quiere estar en la nueva película

Los Ángeles, Estados Unidos.- “Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado”. Es una de las muchas lecciones contenidas entre las frases más célebres de "El Señor de los Anillos". Una obra, una saga, una franquicia, que es imposible que no conozcan. Porque la historia de la literatura y el cine cambiaron para siempre el día en que un profesor de Oxford decidió imaginar un mundo de hobbits, elfos, enanos y dragones. Sin embargo, lo que comenzó como un ejercicio personal de J.R.R.

Tolkien para explorar la filología y mitología ha terminado consolidándose como la fantasía más influyente de todos los tiempos. Hoy, casi veinticinco años después de que ‘La Comunidad del Anillo’, dirigida por Peter Jackson, llenara las salas, el mundo entero viaja de nuevo hasta la Tierra Media gracias a un reencuentro histórico del elenco original y al anuncio de un nuevo regreso a la gran pantalla.

El origen de un mito

Pero el universo de ‘El Señor de los Anillos’ es mucho más antiguo que las películas. Antes de en el celuloide, existió en el papel. J.R.R. Tolkien publicó la trilogía original entre 1954 y 1955 continuando la historia de su éxito anterior, ‘El Hobbit’.

Lo que el escritor no sabía era que su obra se convertiría en un fenómeno de masas sin precedentes. Algo para lo que los libros bastaron por sí solos porque, durante décadas, se consideraba casi una “misión imposible” adaptar a la gran pantalla el complejo mundo de las novelas. Y, tras una película animada en 1978, hubo que esperar al cambio de siglo para una versión en carne y hueso. Porque no fue hasta finales de los años 90 cuando Peter Jackson asumió el riesgo financiero de rodar toda una trilogía de manera simultánea. El estreno de la primera parte, "La Comunidad del Anillo" en diciembre de 2001 marcó un antes y un después, aclamada por la crítica y adueñándose de la taquilla, igual que ‘Las dos torres’ (2002). A su vez, ‘El Retorno del Rey’ (2003) hizo historia al ganar los 11 premios Óscar a los que estaba nominada, igualando a ‘Ben-Hur’ y ‘Titanic’ y convirtiéndose en la primera cinta de fantasía en lograr el pleno de victorias en todas sus nominaciones. Tras el éxito de estas entregas, hizo lo propio con "El Hobbit", dividiéndolo también en tres películas. ¿El resultado? Una franquicia cuya recaudación acabaría superando los 5.800 millones de dólares si se suman las cifras de ambas trilogías.



De hecho, el éxito de "El Señor de los Anillos" transformó la economía de un país entero. Nueva Zelanda se convirtió para el mundo en la Tierra Media: en 2019, el apodado “Turismo Tolkien” trajo consigo beneficios en torno a los 630 millones de dólares neozelandeses en la economía local. Y ahora, a casi un cuarto de siglo del debut cinematográfico de la Tierra Media, Empire ha anunciado una edición especial en la que ha reunido al reparto original de las películas, en un evento que sirve como puente entre el pasado y el futuro de la franquicia. Un reencuentro encabezado por los cuatro hobbits Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan y Billy Boyd, además de Sir Ian McKellen (Gandalf), el director Peter Jackson y la coguionista Philippa Boyens, Viggo Mortensen (Aragorn), Sean Bean (Boromir), Cate Blanchett o Liv Tyler.Pero, más allá de un nostálgico viaje al pasado, el interés de los fans señala hacia el futuro.