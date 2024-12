“El señor de los anillos: la guerra de los Rohirrim” llega a los cines

2

Bajo la dirección del galardonado cineasta Kenji Kamiyama (de las series de televisión “Blade Runner: el loto negro” y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), un talentoso elenco de voces encabezado por Brian Cox (Succession) como Helm Hammerhand, el poderoso Rey de Rohan, dará vida a esta historia.

3

Se unen también Gaia Wise (“Grandes amigos”) como su hija Héra; y Luke Pasqualino (“El expreso del miedo”) como Wulf. Miranda Otto, quien brindó una actuación inolvidable y premiada en la trilogía de “El señor de los anillos”, retomó su papel como Éowyn, Dama Escudera de Rohan, quien actúa como narradora de la historia.