“Los Anillos de Poder” 2: Estreno, reparto y todo lo que debes saber

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La serie The Lord of the Rings: The Rings of Power ha entusiasmado a los seguidores de la mítica ficción porque su premisa mayor descansa en la eterna lucha entre el bien y el mal, con personajes que “tratan de encontrar su lugar en la Tierra Media”, el ficticio continente donde ocurren los hechos del universo creado por el escritor británico J.R.R. Tolkien.

Así coincidieron en entrevista con EFE Cynthia Addai-Robinson e Ismael Cruz Córdova, actores de la ambiciosa producción de la plataforma Prime Video que el próximo 29 de agosto estrenará los tres primeros episodios de su segunda temporada, tras la estela de una primera que ha sido vista por más de 100 millones de espectadores, según la plataforma de streaming.

“El bien contra el mal, la vida y la muerte. Y ya sea una fantasía o solo dos personas charlando en una habitación, siempre estamos navegando por las grandes preguntas de la vida”, señaló a EFE Addai-Robinson, quien en la serie encarna a la reina regente Miriel.

La estadounidense, nacida en Londres, enfatizó que esta fantasía épica resuena tal como lo hace porque es una historia atemporal. “Las historias, las esperanzas, los sueños, son todos iguales y siempre lo serán”, ahondó.