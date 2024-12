La tercera temporada de The White Lotus ya tiene fecha de estreno

5

Entre estos se incluyen Mejor miniserie y Mejores actores secundarios para Jennifer Coolidge y Mike White, y en los Globos de Oro (Mejor miniserie y Mejor actriz secundaria para Coolidge).

6

Durante la conferencia de prensa Perrette también reveló que se prevé que la serie de Harry Potter retrase su llegada a la plataforma digital a 2027, pero no concretó una fecha estimada.

7

Entre los estrenos más esperados de la plataforma también se encuentran la segunda temporada de The Last of Us para la primavera de 2025 y la tercera temporada de Euphoria para 2026.