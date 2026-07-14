"Hotel Transilvania 5" es oficial: Drácula enfrentará un nuevo misterio en el regreso de la saga

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de varios meses de rumores, Sony Pictures Animation confirmó oficialmente el desarrollo de la quinta entrega de la exitosa franquicia "Hotel Transilvania".

La nueva película llevará por título The Haunting of Hotel Transylvania (sin una traducción oficial al español, de momento) y marcará el regreso de la familia de monstruos a las salas de cine con una aventura inédita prevista para estrenarse el 8 de octubre de 2027. La historia se desarrollará en una nueva etapa para el famoso hotel. Drácula ha decidido retirarse y dejar la administración del lugar en manos de su hija Mavis.

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Sin embargo, la tranquilidad dura poco cuando una serie de sucesos extraños comienza a inquietar a los huéspedes, obligando a Drac, Johnny y el resto de la pandilla a investigar el origen de una misteriosa presencia que parece acechar el establecimiento. La producción también representa el regreso de la franquicia a la pantalla grande después de casi una década.

Aunque "Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas" llegó a los cines en 2018, la cuarta entrega, "Hotel Transilvania: Transformanía", fue estrenada exclusivamente en streaming en 2022, tras los cambios de distribución provocados por la pandemia. Hasta el momento, Sony únicamente ha revelado la primera imagen promocional y la sinopsis oficial de la película. El estudio todavía no ha publicado un tráiler ni ha confirmado el elenco completo de voces que participará en esta nueva aventura. Una de las principales incógnitas es si Adam Sandler volverá a interpretar a Drácula, personaje al que no dio voz en la cuarta entrega. La franquicia, creada por Todd Durham y producida por Sony Pictures Animation, debutó en 2012 y rápidamente se convirtió en una de las sagas animadas más exitosas del estudio gracias a su mezcla de comedia familiar, personajes clásicos del cine de monstruos y un humor dirigido tanto a niños como a adultos.