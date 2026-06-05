"La era de hielo 6" estrena su primer adelanto: todo lo que debes saber

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney y 20th Century Animation lanzaron el tráiler oficial de "La era de hielo: mundo de lava", poniendo fin a una espera de más de una década para los millones de seguidores que crecieron junto a Manny, Sid y Diego.

La última entrega principal de la franquicia, "La era del hielo: choque de mundos", había llegado a las salas en 2016, y desde entonces la saga solo había tenido presencia a través de cortometrajes y un derivado exclusivo de streaming.

Ahora, con un volcán como detonante narrativo y el regreso de sus caras más reconocibles, la franquicia anuncia su regreso a lo grande.

El adelanto, de apenas un minuto de duración, no muestra grandes revelaciones argumentales, pero cumple con su propósito de manera contundente. El tráiler presenta a la pandilla siendo lanzada al aire mientras una lluvia de escombros los rodea, en medio de una erupción volcánica que los catapulta hacia el interior del Mundo Perdido.

La secuencia arranca con Scrat —la ardilla con la obsesión eterna por su bellota— y su cría, Baby Scrat, antes de que los créditos del elenco aparezcan en pantalla al ritmo de O Fortuna, la célebre composición de Carl Orff. El tono es inmediato y sin preámbulos: esta manada no ha perdido su energía.