"La era de hielo 6" estrena su primer adelanto: todo lo que debes saber

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney y 20th Century Animation lanzaron el tráiler oficial de "La era de hielo: mundo de lava", poniendo fin a una espera de más de una década para los millones de seguidores que crecieron junto a Manny, Sid y Diego.
La última entrega principal de la franquicia, "La era del hielo: choque de mundos", había llegado a las salas en 2016, y desde entonces la saga solo había tenido presencia a través de cortometrajes y un derivado exclusivo de streaming.
Ahora, con un volcán como detonante narrativo y el regreso de sus caras más reconocibles, la franquicia anuncia su regreso a lo grande.
El adelanto, de apenas un minuto de duración, no muestra grandes revelaciones argumentales, pero cumple con su propósito de manera contundente. El tráiler presenta a la pandilla siendo lanzada al aire mientras una lluvia de escombros los rodea, en medio de una erupción volcánica que los catapulta hacia el interior del Mundo Perdido.
La secuencia arranca con Scrat —la ardilla con la obsesión eterna por su bellota— y su cría, Baby Scrat, antes de que los créditos del elenco aparezcan en pantalla al ritmo de O Fortuna, la célebre composición de Carl Orff. El tono es inmediato y sin preámbulos: esta manada no ha perdido su energía.
El reparto original, intacto
Una de las grandes dudas que sobrevolaba el proyecto era si los actores de voz que dieron vida a los personajes en las entregas anteriores volverían a ponerse detrás del micrófono.
Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary y Queen Latifah regresan como Manny el mamut lanudo, Sid el perezoso, Diego el tigre dientes de sable y Ellie, respectivamente.
Simon Pegg también retoma su papel como Buck, la comadreja de un solo ojo. A ellos se suma un reparto de nuevas incorporaciones que incluye a Josh Peck, Seann William Scott, Keke Palmer, Wanda Sykes, Nick Offerman, Jennifer López, Peter Dinklage y Josh Gad.
La dirección recae en John Donkin, quien ya había dirigido "La era de hielo: las aventuras de Buck", el spin-off lanzado en Disney+.
El guion es obra de Michael Wilson, Michael Berg y Yoni Brenner, mientras que Lori Forte, productora histórica de la saga, repite en ese rol junto a Patrick Worlock.
Del hielo a la lava
La sinopsis oficial describe la película como "una aventura salvaje entre dinosaurios y lava, en la que Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat y la manada exploran regiones inexploradas del peligroso Mundo Perdido".
El cambio de escenario —de las tundras heladas que definieron las primeras entregas a un territorio volcánico e inhóspito— marca un giro temático que ya había sido insinuado en el título.
"Mundo de lava", contrasta de forma deliberada con el elemento que dio nombre a la franquicia. El título ha generado especulaciones entre los seguidores sobre una posible alusión a temas como el calentamiento global y los cambios climáticos extremos, aunque Disney no ha confirmado ninguna lectura en ese sentido.
El camino hasta aquí
Disney anunció por primera vez que trabajaba en una nueva película de "La era de hielo" en 2024. El título definitivo y la fecha de estreno fueron revelados en la convención D23 de 2025.
Este es el primer largometraje teatral de la franquicia desde que Blue Sky Studios —el estudio que produjo las cinco primeras películas— fue disuelto por Disney en 2021, tras haberlo adquirido en 2019.
La producción quedó entonces bajo el sello de 20th Century Animation, división que ahora da continuidad a una de las sagas de animación más taquilleras de la historia. La franquicia ha recaudado más de tres mil millones de dólares a nivel mundial a lo largo de su trayectoria.
"La era de hielo: mundo de lava" llega a los cines el 5 de febrero de 2027.