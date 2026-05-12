Camp Rock 3 ya tiene fecha de estreno: así será el regreso de los Jonas Brothers a Disney

Los Ángeles, Estados Unidos.- Disney finalmente reveló cuándo llegará Camp Rock 3, la nueva entrega de la saga protagonizada originalmente por los Jonas Brothers y Demi Lovato.
La película se estrenará en agosto de 2026 a través de Disney Channel y Disney+, marcando el regreso oficial del universo que conquistó a toda una generación de fanáticos.
La nueva película retomará la historia 15 años después de los acontecimientos de Camp Rock 2: The Final Jam, mostrando qué ocurrió con los integrantes de Connect 3 y el famoso campamento musical que se convirtió en símbolo de la era dorada de Disney Channel.
Según los primeros detalles revelados, Jonas Brothers volverán a interpretar a Connect 3, ahora reunidos para emprender una nueva gira musical.
La trama girará alrededor de su regreso al campamento para descubrir nuevos talentos que puedan unirse como artistas invitados en su tour de reunión.
Aunque todavía no se confirma oficialmente el regreso de Demi Lovato como Mitchie Torres, la cantante sí participará como productora ejecutiva del proyecto.
Además, comentarios recientes del equipo creativo han alimentado las expectativas de los fanáticos sobre una posible aparición especial del personaje.
La cinta también apostará por una nueva generación de protagonistas juveniles, quienes tomarán parte central de la historia mientras el campamento busca reinventarse para una nueva era musical.
El anuncio ha provocado una fuerte ola de nostalgia en redes sociales, especialmente entre quienes crecieron viendo las películas originales estrenadas en 2008 y 2010.
En su momento, Camp Rock se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de Disney Channel gracias a su combinación de música pop, romance adolescente y números musicales que marcaron a toda una generación.
La franquicia también ayudó a impulsar la carrera internacional de los Jonas Brothers y Demi Lovato, quienes terminaron convirtiéndose en algunas de las figuras juveniles más importantes de la industria musical y del entretenimiento.
Durante años, los seguidores pidieron una tercera película, especialmente después del resurgimiento de producciones nostálgicas y reuniones de franquicias juveniles.
Ahora, con el regreso confirmado del universo Camp Rock, Disney apuesta nuevamente por uno de sus títulos más emblemáticos de los 2000.
Aunque todavía faltan detalles sobre el elenco completo, canciones y fecha exacta de lanzamiento, el anuncio ya posiciona a Camp Rock 3 como uno de los estrenos más esperados de Disney para 2026.