King Conan, la secuela de Conan el Bárbaro que rodará en 2027 con Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger ha confirmado que la secuela de Conan el Bárbaro, titulada King Conan, comenzará su rodaje en 2027. El actor hizo el anuncio al sitio especializado TheArnoldFans con motivo del 44.º aniversario del estreno del filme original, de 1982.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Arnold Schwarzenegger ha confirmado que la secuela de Conan el Bárbaro , titulada King Conan, comenzará su rodaje en 2027. El actor hizo el anuncio al sitio especializado TheArnoldFans con motivo del 44.º aniversario del estreno del filme original, de 1982.

20th Century Studios ha encargado el proyecto a Christopher McQuarrie, responsable de los cuatro últimos episodios de la saga Misión Imposible, quien asumirá tanto la escritura del guion como la dirección. Schwarzenegger retomará el papel que lo consagró a comienzos de los años ochenta.

"El año que viene vamos a hacer King Conan. Eso es ya una realidad, y estoy entusiasmado."

La trama sitúa al personaje cuatro décadas después de los hechos que narra el filme de John Milius. Conan es ya rey, ha envejecido y afronta una amenaza que aprovecha su complacencia. Schwarzenegger, de 78 años, ha citado Sin perdón de Clint Eastwood como referente narrativo del tono que persigue la producción. En sus propias palabras: "Será muy parecida a esa película, pero con batallas extraordinarias."

El actor también ha expresado su intención de que Milius, director de la entrega original, participe en la nueva película como productor, y rindió tributo al escritor Robert E. Howard, creador del personaje, y al ilustrador Frank Frazetta, cuya obra visual definió la identidad estética de la saga durante décadas.