El hijo de Schwarzenegger sigue sus pasos y se convierte en campeón de culturismo

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, se proclamó campeón en la categoría Classic Physique del torneo Iron Gladiator de la International Natural Bodybuilding Association (INBA), celebrado el pasado fin de semana en Corona, California.
El joven de 28 años posó sobre el escenario con su medalla y una espada, imagen que compartió en sus redes sociales junto al mensaje "¡Tu nuevo campeón de Classic Physique del Iron Gladiator de la INBA!".
La victoria llega apenas días después de que Baena se alzara con tres primeros puestos en el NPC Natural Colorado State, celebrado el 28 de marzo en las categorías Men's Open Bodybuilding Heavy Weight, Men's Classic Physique True Novice y Men's Classic Physique Novice.
Cuatro títulos en menos de dos semanas que consolidan una trayectoria que comenzó a tomar forma hace apenas unos meses.
Antes de ambas competiciones, el hijo de Schwarzenegger entrenó junto a su padre en el Gold's Gym de Venice Beach, California, el gimnasio donde el propio Arnold forjó una carrera que le valió siete títulos Mr. Olympia y cinco Mr. Universe, convirtiéndose en uno de los culturistas más reconocidos de la historia.
Baena explicó que eligió la INBA por considerarla "la federación natural más reputada" y querer formar parte de ella
Su vínculo con el culturismo, sin embargo, no fue inmediato. Antes de dedicarse a las pesas, fue nadador durante años, hasta que en su tercer año universitario comenzó a levantar pesas.
"Me enamoré del deporte viendo la mejora, la ganancia muscular y la fuerza", declaró. Sobre su decisión de competir este año fue claro: "Suficiente de tener miedo y de pensar demasiado. Era hora de comprometerse".
Joseph Baena es fruto de la relación que Schwarzenegger mantuvo con su empleada del hogar, Mildred Baena, durante su matrimonio de 25 años con la periodista Maria Shriver. La revelación de la infidelidad provocó el divorcio de la pareja.
Pese a una infancia alejada de su padre, ambos han estrechado su relación con el paso de los años. En 2023, Baena se refirió a Schwarzenegger ante Entertainment Tonight como "el hombre más inteligente que conozco" y agradeció su apoyo constante a lo largo de su carrera.
No es la primera vez que Baena recurre al legado familiar para impulsar su trayectoria pública.
En octubre de 2022, durante su participación en el programa Dancing With the Stars, rindió homenaje a su padre interpretando un baile temático inspirado en Hércules, personaje que Schwarzenegger protagonizó en su debut cinematográfico en 1970.
"Fue una de mis danzas favoritas y me encantó esa conexión con él", declaró entonces.