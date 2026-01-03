Avatar: Fire and Ash lidera la taquilla en su tercer fin de semana

Los Angeles, Estados Unidos.- La tercera entrega de la saga de James Cameron recaudó 14 millones de dólares el viernes y proyecta llegar a los 302 millones en el mercado estadounidense.
Mientras tanto, 'Zootopia 2' acaba de convertirse en la película animada más exitosa de la historia de Disney, superando a 'Frozen 2'.La taquilla posterior al Año Nuevo confirmó el dominio de Avatar: Fire and Ash, que por tercera semana consecutiva se mantuvo al frente de la recaudación en Norteamérica.
La tercera entrega de la franquicia de James Cameron ingresó 14 millones de dólares el viernes, registrando una caída del 38% respecto al viernes anterior, cifra que los analistas consideran saludable para un filme en su tercera semana de exhibición.
Las proyecciones apuntan a que Avatar: Fire and Ash acumulará aproximadamente 36 millones de dólares durante el fin de semana, lo que elevaría su recaudación doméstica a unos 302 millones.
La producción de 20th Century Studios continúa su sólida trayectoria comercial tras un arranque que la posicionó como uno de los estrenos más relevantes de la temporada.
En segundo lugar se ubicó Zootopia 2, que recaudó 7,1 millones de dólares el viernes, una cifra aproximadamente 6% superior a la del viernes anterior. Este incremento resulta notable considerando que la secuela animada de Disney lleva más de un mes en cartelera.
El fenómeno se explica, en parte, por las vacaciones escolares de invierno, que mantienen a los niños fuera de las aulas y continúan alimentando la asistencia a las salas.La película se encamina a recaudar 18 millones durante el fin de semana, lo que elevaría su total doméstico a 362 millones de dólares.
Sin embargo, el verdadero hito de Zootopia 2 se registró esta semana en el mercado internacional: la cinta acaba de convertirse en la película más taquillera de la historia de Walt Disney Animation con 1.460 millones de dólares a nivel mundial, superando a Frozen 2, que en 2019 alcanzó los 1.450 millones.
El tercer puesto correspondió a The Housemaid, thriller de Lionsgate protagonizado por Sydney Sweeney en el papel de una empleada doméstica con un pasado turbio. La cinta recaudó 5.2 millones de dólares el viernes, igualando prácticamente sus números de la semana anterior, y proyecta sumar 13,8 millones durante el fin de semana para alcanzar un total doméstico de 74,6 millones.Las posiciones cuarta y quinta las ocuparon Marty Supreme y Anaconda, respectivamente.
El drama de A24 sobre ping pong ingresó 4,6 millones de dólares el viernes, con una caída del 32% respecto a la semana anterior, y proyecta acumular 11 millones durante el fin de semana para llegar a 55 millones en territorio estadounidense.Anaconda, la comedia de aventuras de Sony, registró 3,5 millones de dólares el viernes, marcando un descenso del 34%.