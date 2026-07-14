Netflix busca participantes para el reality de Monopoly con dos millones de dólares en juego

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix confirmó que ya recibe postulaciones para "Monopoly", su nueva serie de telerrealidad inspirada en el clásico juego de mesa de Hasbro, y el premio para quien logre imponerse será de dos millones de dólares. La producción reunirá a 12 concursantes en una réplica a tamaño real del tablero, bautizada como Monopoly Town Square, donde tendrán que comprar propiedades, negociar acuerdos y tejer alianzas para evitar la bancarrota. Según describió la propia Netflix en su anuncio, cada jugador arrancará en igualdad de condiciones, aunque esa paridad no durará mucho una vez que comience la partida. Conforme avance la competencia, los participantes que se queden sin dinero serán eliminados uno por uno, hasta que solo quede una persona en pie con el control total del tablero.

El proyecto nace de la alianza entre Hasbro Entertainment y Studio Lambert, la casa productora responsable de otros títulos de Netflix como Squid Game: The Challenge y The Circle, además de The Traitors. De acuerdo con Deadline, Studio Lambert se quedó con el formato tras competir contra cerca de 50 casas productoras que buscaban hacerse cargo del proyecto. Al frente de la producción ejecutiva estarán Gabriel Marano y Zachary Edwin, de Hasbro Entertainment, junto con Nia Yemoh, Tim Harcourt, Jack Burgess, Stephen Lambert y Kim Murphy, de Studio Lambert. Netflix ya habilitó el formulario de audición en línea para quienes quieran intentar convertirse en uno de los doce jugadores. Según reportó LAmag, los interesados deberán tener al menos 21 años para poder participar. En el anuncio publicado en Tudum, la plataforma de noticias oficial de Netflix, el equipo detrás del proyecto agregó una advertencia con tono de broma sobre las reglas del concurso. "Una carta de salir de la cárcel gratis no está incluida en la bolsa de 2 millones de dólares", señaló el comunicado.