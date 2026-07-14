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Francia vs España EN VIVO: Hora y canal dónde ver semifinal del Mundial EN DIRECTO

Se juega la primera semifinal del Mundial United 2026 entre las selecciones de Francia ante España

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 11:19
Francia vs España EN VIVO: Hora y canal dónde ver semifinal del Mundial EN DIRECTO

Mbappé se alista para dar otra batalla con la selección de Francia.

 Foto: EFE

Arlington, Estados Unidos.- Unas de las mejores selección del mundo se enfrentan en una de las semifinales del Mundial United 2026, la Francia de Mbappé ante la España de Lamine Yamal.

RESULTADO EN VIVO

RELATO DEL PARTIDO

ALINEACIONES:

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, mantiene el once que alineó ante Bélgica, en los cuartos de final, para la semifinal del Mundial que disputará en el estadio AT&T de Arlington, frente a Francia, desde las 1:00 PM.

El técnico deja al barcelonista Pedri González en el banquillo por segundo encuentro consecutivo y mantiene a Fabián Ruiz en el centro del campo junto a Rodrigo Hernández y Dani Olmo.

El once que alineará España está compuesto por Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

Hora y canal que transmite partido del Mundial EN VIVO

Hora: 1:00 PM
Canal: Tigo Sports y TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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