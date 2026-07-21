La "Amarga Navidad" de Almodóvar, de la ovación en Cannes al éxito en streaming

Madrid, España.- Hay películas que triunfan en los festivales y otras que conectan con el gran público meses después. "Amarga Navidad" parece haber conseguido ambas cosas.

La última cinta de Pedro Almodóvar, que fue recibida con una gran ovación en su estreno mundial en el Festival de Cannes y compitió en la Sección Oficial, era uno de los estrenos en plataforma más esperados y ya se puede ver en exclusiva en Movistar Plus.

El recorrido de la película comenzó en la Croisette, donde Almodóvar presentó una de sus obras más personales acompañado por un reparto de primer nivel formado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez y Rossy de Palma.

La recepción en Cannes confirmó el interés que despertaba una historia que explora los límites entre la realidad y la ficción, la inspiración artística y la autoficción.

En el festival, el propio Almodóvar definió `Amarga Navidad´ y `Dolor y gloria´ como un “díptico” en el que se ha permitido acercarse más que nunca a sí mismo. Ese componente autobiográfico atraviesa una película construida sobre dos tiempos narrativos y marcada por el duelo, la creación artística y la búsqueda de sentido tras una crisis personal y creativa.