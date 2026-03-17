Almodóvar: "Un director de cine es un pequeño Dios que a veces pide algo ilegítimo"

Madrid, España.- El director de cine español Pedro Almodóvar realiza en 'Amarga Navidad' un retrato "poco complaciente" de sí mismo a través del personaje de un director de cine interpretado por el actor argentino Leonardo Sbaraglia, "ese pequeño Dios que lo pide todo" y al que "se le pueden cuestionar muchas cosas, porque algunas de ellas pueden no ser legítimas".

En su nueva película, que estrena en cines este viernes, el director narra la alternancia de dos historias entre la realidad y la ficción que funcionan como un juego de espejos. Elsa (interpretada por Bárbara Lennie) es, de algún modo, el alter ego de Raúl, que recurre a la autoficción como solución a una larga temporada de sequía creativa. Y este último, interpretado por Leonardo Sbaraglia, es a su vez un cierto reflejo del cineasta, relató Almodóvar a EFE. "Yo no soy literalmente Raúl", dice el director al respecto, pero sí que conoce "muy bien" a un personaje que pronuncia "muchas de las frases que yo digo", señala, y con el que decide ser crítico hasta casi convertirlo en el villano de la película. Es su manera de demostrar que "el escritor es un ser egoísta con respecto a las ideas que tiene" y de cómo puede imponerlas a otras personas. "Creo que los escritores somos peligrosos", reconoce, aunque él, para evitar cualquier "efecto secundario adverso", en una obra como 'Amarga navidad', donde la inspiración viene "del dolor de los demás", ha preferido dar a leer el guion a su entorno antes de rodarlo.

Respecto a por qué optó en este momento asumir ese riesgo y esa exposición, Almodóvar responde que es algo que no ha decidido él mismo. "Parece un poco paranormal, pero son las historias las que te eligen a ti. Para mí hubiera sido más cómodo no meterme con este personaje, pero bueno, todo empezó por la adaptación" de uno de sus relatos del libro 'El último sueño' (2023).

¿Cómo perder el control?

Leonardo Sbaraglia, tras hacer el personaje que refleja al director, cree que Almodóvar está "muy interesado en revisar sus afectos". "Creo que hay un intento de parte de él de decir ¿en qué otro lugar me puedo poner que no sea ese lugar de jefe, ese lugar de creador, en ese lugar donde todo el mundo me tiene que hacer caso? ¿cómo puedo hacer para perder un poco el control?", remarca el intérprete argentino. Por su parte, Aitana Sánchez-Gijón reconoce que para su papel de una asistente del director de cine que también "es capaz de desarrollar una gran crueldad" miró mucho a Marisa Paredes, porque cree que es un personaje que ella podría haber interpretado.

"Pedro también tiene una serie de personas a su alrededor que ocupan esos lugares que le acompañan desde hace mucho tiempo. Pero yo no he querido entrar en lo personal, es algo privado que Pedro habrá reflejado hasta un punto u otro en la historia", ha concluido.



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