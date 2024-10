Almodóvar explora la eutanasia en “La habitación de al lado”

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- El director español Pedro Almodóvar estrenará el viernes próximo su nueva película, “La habitación de al lado”, en la que habla del dolor, la enfermedad y la muerte, pero también de la importancia de “celebrar las pequeñas cosas de la vida” por muy “pésimo” que sea el momento actual.

En una entrevista con EFE con motivo de la presentación de su último trabajo en Madrid, el cineasta reconoce que es consciente del “griterío” en el que se ha sumido el clima social en España y en gran parte del planeta, así como de los riesgos que entraña por ello una película como la que acaba de rodar.

Porque la cinta, basada en la novela ‘What Are You Going Through’, de la estadounidense Sigrid Nunez, cuenta cómo Martha (Tilda Swinton), antigua reportera de guerra, decide morir después de que se le diagnostique un cáncer terminal. Pide a su vieja amiga Ingrid (Julianne Moore), con la que se reencuentra años después, que la acompañe.