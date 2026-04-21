Almodóvar, al recoger premio Sant Jordi: "No concibo mi futuro sin seguir rodando"

Barcelona, España.- Pedro Almodóvar, que recibió este martes el premio de honor por su trayectoria en la septuagésima edición de los premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, afirmó que no concibe su futuro sin seguir rodando películas.

"Ojalá se me ocurra alguna nueva película aquí para poder volver a rodar en Barcelona", añadió el cineasta, que recogió el premio de manos de la actriz Barbara Lennie y la cantante Amaia, ambas presentes en su última obra, 'Amarga Navidad'. El director español, de 76 años, quiso hacer extensivo el premio a todos los equipos de su larga cinematografía y aprovechó para pedir el fin de "todas las guerras". "Que acabe el delirio grotesco del presidente americano que no solo vulnera el derecho internacional sino también los derechos humanos", añadió.

El director de 'Hable con ella', 'Átame' o 'La flor de mi secreto' ha reivindicado que su cine es "hijo de la libertad" y que sin democracia nunca hubiera podido rodar su cine. En la gala en el Teatre Lliure de Barcelona, presentada por Gemma Nierga y Sílvia Abril, también se realizó un reconocimiento a 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, que recibió el premio a la mejor película. Por su parte, el de mejor producción extranjera fue para 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan. En el ámbito interpretativo, han recogido los principales galardones Nora Navas ('Mi amiga Eva'), Álvaro Cervantes ('Sorda'), Renate Reinsve y Stellan Skarsgård ('Educación sentimental').