Hasta debajo de macetas hallan dinero oculto durante operativo en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.- Un fuerte operativo ejecutado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) permitió el decomiso de más de medio millón de lempiras en efectivo, presuntamente vinculados al delito de lavado de activos, durante allanamientos realizados en el departamento de Ocotepeque.

Las acciones se desarrollaron en dos viviendas ubicadas en distintos sectores, como parte de una investigación en curso contra una supuesta estructura criminal dedicada al manejo y ocultamiento de dinero de origen ilícito.

De acuerdo con las autoridades, el dinero fue hallado en diferentes puntos de los inmuebles, incluso oculto en lugares inusuales como enterrados debajo de macetas de plantas, lo que evidencia los métodos utilizados para evadir la acción policial.