"Era mi último hijo, mi consentido": Padres de joven que murió embestido por rapidito

"Era mi último hijo, mi consentido", fue el desconsolado grito de un padre que junto a su esposa se lanzaron sobre el cuerpo de su hijo de 20 años, quien murió tras ser embestido por un bus rapidito de la ruta Potrerillos-San Pedro Sula, a la altura de la azucarera, en Búfalo, Villanueva, Cortés. A continuación los detalles del hecho.
De acuerdo con el reporte preliminar, el joven obrero fue identificado como José Emanuel Torres, de 20 años de edad. Se conducía a su trabajo sin imaginar que moriría.
Testigos relataron, que el conductor de la unidad de transporte con el afán de saltarse la fila de vehículos rebasó por la línea derecha causando estragos.
En la peligrosa maniobra, el conductor no solo embistió al joven fallecido, sino que también que se llevó el puesto de burritas de un vendedor que se salvó de milagro durante el accidente.
Desafortunadamente, el joven obrero no tuvo escapatoria; el vehículo lo embistió de frente y lo arrastró varios metros dejándolo tendido a la orilla de la calle.
Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se apersonaron al lugar del incidente y acordonaron la escena para realizar las respectivas indagaciones y deducir responsabilidades sobre el conductor del rapidito que fue requerido en el momento.
El momento más emotivo fue cuando los padres de fallecido llegaron al lugar. Al ver a su hijo muerto en plena calle no pudieron contener el llanto. La pareja, vencida por la desesperación, se lanzó sobre el cadáver, abrazándolo en medio de la calle, conmoviendo a las personas que presenciaban la dolorosa escena.
Por su parte, el conductor de la unidad identificado como Héctor, argumentó que el accidente fue porque le fallaron los frenos, agregando que no se percató cuando del joven porque venía saliendo de otro microbús. "Me salí de la línea blanca, me orillé, no me pude detener, el freno se me fue de un solo", remarcó.
El señalado también manifestó su pesar por haber matado al joven, esperando el perdón de la adolorida familia. "Me siento nervioso, austado y apesarado porque no fue algo que yo quise hace, me duele y espero que los familiares entiendan. Espero que algún día me lleguen a perdonar", concluyó entre lágrimas el chofer del rapidito.
A pesar de su evidente arrepentimiento, el acusado fue trasladado a las instancias correspondientes para que responsa por la muerte del joven obrero.
De su lado, el vendedor de burritas que se salvó de la muerte, también fue trasladado hacia las instalaciones policiales para que rindiera su declaración de los hechos. Mientras tanto, su esposa arribó al lugar pensando que era él quien había fallecido, pero al verlo retomó la calma y se quedó acompañándolo.
El caso ha causado gran impacto en la zona. Mientras tanto, la familia de José Emanuel sigue lamentado su deceso y esperan que las autoridades apliquen la justicia.